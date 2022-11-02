Снегоуборщик, телевизор, утюги и мясорубки: «Татмедиа» разыграет призы среди подписчиков

Ценные призы, среди которых снегоуборщик, телевизор, электромясорубка, вертикальный пылесос, электрогриль и многие другие, могут получить подписчики изданий АО «Татмедиа». Победителей определят 9 февраля 2023 года.

Чтобы стать участником акции, необходимо оформить в период подписной кампании на первое полугодие 2023 года на почте, в редакции либо через интернет (в том числе на портале госуслуг РТ или почты России) подписку на одну газету и один журнал, издаваемый АО «Татмедиа», и оплатить ее любым доступным способом.

Затем нужно прислать копии подписных квитанций либо распечатки об онлайн-оплате за подписку, указав свой контактный телефон и пометку «Акция». Отправить их можно по почте в конверте – 420066, г.Казань, ул.Декабристов, 2 или в электронном варианте – podpiska@tatmedia.ru.

Организатор принимает письма от подписчиков, проверяет соблюдение условий участия в акции в период с 22 октября 2022 года по 21 января 2023 года. Розыгрыш призов состоится 9 февраля 2023 года, а вручение подарков не позднее 16 февраля 2023 года.

Главным призом розыгрыша в этом году стал снегоуборщик. Также среди подписчиков разыграют LED-телевизор, вертикальный пылесос, электрогриль, по две электромясорубки, хлебопечки и термопота, три утюга и три тонометра. Общий призовой фонд составляет 215 тыс. рублей.

Список изданий, на которые можно оформить подписку, представлен по ссылке.

С более подробной информацией об акции можно ознакомиться на сайте АО «Татмедиа».

