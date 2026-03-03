Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снегоплавильные станции Казани приняли 724 160 тонн снега с 10 декабря 2025 года по 2 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За последние сутки на переработку поступило 10 430 тонн при суммарной проектной мощности всех пунктов в 8 тыс. тонн в сутки, передает МУП «Водоканал».

Во время аномальных снегопадов станции работают с превышением проектной производительности. Фактические объемы ежедневно оказываются выше расчетных показателей. Переработка снега идет круглосуточно – ночью, а также в выходные и праздничные дни.

Снег утилизируют по отработанной схеме. Машина выгружает его на решетку снегоплавильной камеры, после чего сотрудники предприятия вручную убирают крупный мусор. Снег тает не за счет отдельного подогрева: плавление происходит благодаря хозяйственно-бытовым стокам температурой 14-16 градусов, которые поступают в систему.