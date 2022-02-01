Снегопады, перепады давления и аномальное тепло: ученый КФУ дал прогноз погоды на февраль

С обильных снегопадов, аномального тепла и перепада давления начался февраль в Казани. Прогноз погоды на месяц ИА «Татар-информ» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«На нашу территорию пришёл западный циклон. Сейчас проходят атмосферные фронты, и мы видим обильные осадки. По прогнозу за всю эту неделю на город выпадет около 10 мм. Таким образом, высота снежного покрова до конца недели может подрасти ещё на сантиметр. Циклонический характер погоды создает такие условия, что до четверга на нашей территории будет преобладать южный ветер. Первая декада февраля прогнозируется с тёплой аномалией в восемь градусов», — сообщил он.

В ближайшие дни норма среднесуточной температуры воздуха в Казани составляет -11,5 градуса. По словам Аухадеева, по факту среднесуточные температуры будут слабо отрицательными, в условиях аномального тепла отклонение от нормы составит 11-12 градусов.

«Согласно уточненному Гидрометом РФ прогнозу погоды, в этом году февраль в Казани будет теплее климатической нормы на один градус. В норме среднемесячная температура составляет -10,4 градуса. Однако это не значит, что весь месяц будет аномально тёплым. Какой будет погода во второй половине февраля, сейчас предсказать сложно», — сказал Тимур Аухадеев.

Стоит отметить, что в прошлую зиму февраль в Казани был экстремально холодным. Месячная аномалия составляла -5 градусов. Спикер КФУ также отметил резкий перепад давления в городе на этой неделе, который прогнозируется со вторника на среду. Давление за ночь подскочит на 6 мм ртутного столба, что почувствуют метеозависимые люди.

Собеседник ИА «Татар-информ» рассказал, чем запомнился минувший месяц. Январь в Казани оказался очень снежным, осадки на 30% перевыполнили норму. Среднемесячная температура в городе также немного превысила норму, которая составляет -10 градусов.

«В январе выпало 57 мм снега. Снег имеет свойство накапливаться, в течение месяца не создавались условия для его таяния. В настоящее время на площадках КФУ фиксируется высота снега в 55 см, что выше климатической нормы, которая на данный период составляет 41 см», — подчеркнул Аухадеев.

По словам эксперта, на начало февраля такой высоты снега жители Казани не видели с 2011 года. Тогда высота снежного покрова составляла 88 см. Однако если поднять архивы, то рекордный показатель снега на уровне метра в городе был зафиксирован в 1926 году. В прошлом году высота снега составляла лишь 38 см.