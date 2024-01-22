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Снегопады не помешали системе здравоохранения Казани работать в штатном режиме
Вопреки обильным снегопадам, система здравоохранения города на минувшей неделе работала в штатном режиме. За прошедшие сутки медицинские работники осуществили более 1 тыс. выездов, рассказал на оперативном штабе по уборке снега замминистра здравоохранения РТ – начальника управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.
«Система здравоохранения, несмотря на погоду, работала штатно. Наблюдавшиеся сложности в проезде к домам, особенно в частном секторе, быстро разрешались. Подъездные пути к стационарам были очищены с приоритетным статусом. Затруднений с госпитализацией пациентов не наблюдалось», – прокомментировал он.
Амбулаторное звено здравоохранения города, по словам Жаваронкова, также отработало в установленном порядке, график работы в выходные не менялся. Замминистра здравоохранения РТ также поблагодарил руководство города за оперативное решение проблем и подчеркнул, что в уборке снега помогали и неравнодушные казанцы.
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