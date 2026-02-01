news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 15:06

Снегопад задержал поезда из Казани в Москву

Сильный снегопад нарушил движение на Горьковской железной дороге. Из‑за непогоды задержались шесть пассажирских поездов, в том числе из Казани в Москву, передает РИА Новости.

Поезд №129 Казань – Москва прибыл с опозданием на 1 час 11 минут, а поезд №128 Москва – Казань – на 2 часа 40 минут. Также задержки были у поездов из Йошкар‑Олы, Чебоксар, Ижевска и Круглого Поля – от полутора до двух с половиной часов.

В ГЖД сообщили, что движение было затруднено из‑за погодных условий, но все составы уже прибыли на конечную станцию.

