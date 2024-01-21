«Снегопад помог сдружиться с соседями»: челнинцы вышли на помощь дворникам

Жители Набережных Челнов сегодня вышли на «воскресник». Активные жильцы домов 31/09/2, 65/15, 59/07, 64-го, 59-го, 12-го комплексов ранним утром убрали снег у подъездов. Они объединились в домовом чате и приняли решение помочь дворникам. Фото и видео появилось в Telegram-канале городской администрации.

Председатель ТОС поблагодарил за помощь: «Спасибо, что пришли, не болейте, будьте здоровы». А сами челнинцы отметили, что снегопад даже помог им сдружиться с соседями.

Сегодня на дороги Автограда вышло 395 машин МУП ПАД, ПКО и управляющих компаний вместе с более чем 1100 специалистами.

С 18 января сделано 2564 рейса для вывоза снега, в том числе только сегодня ночью — 409.

Спецтехника вывезла из города почти 50 тыс. куб. метров снега, из них сегодня ночью — почти 8 тыс.

«Активно боремся со снегопадом. Все работают не покладая рук. Челнинцы всегда активны в преодолении вызовов. И с этим вызовом справимся!» — прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.