Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Снегопад не повлиял на движение поездов на Горьковской железной дороге
Погодные условия не повлияли на движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения на Горьковской железной дороге, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ГЖД.
«Горьковская железная дорога работает в усиленном режиме в связи с обильным снегопадом, который идет в регионах Поволжья, в частности в Нижегородской и Кировской областях, Татарстане, Удмуртии, Марий Эл и Башкортостане», – говорится в сообщении.
Для уборки и вывоза снега задействованы дополнительные работники, 100 единиц специализированной техники. Кроме того, усилен контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»