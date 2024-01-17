Снегопад не повлиял на движение поездов на Горьковской железной дороге

Погодные условия не повлияли на движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения на Горьковской железной дороге, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

«Горьковская железная дорога работает в усиленном режиме в связи с обильным снегопадом, который идет в регионах Поволжья, в частности в Нижегородской и Кировской областях, Татарстане, Удмуртии, Марий Эл и Башкортостане», – говорится в сообщении.

Для уборки и вывоза снега задействованы дополнительные работники, 100 единиц специализированной техники. Кроме того, усилен контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи.