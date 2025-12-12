Снегопад и успех команды Фардиева: в Чусовом проходит Кубок России по лыжным гонкам

С 11 по 14 декабря в Чусовом проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам. По итогам первого гоночного дня две медали в копилку сборной РТ заработали Сергей Ардашев и Вероника Степанова. Невзирая на непростые погодные условия, татарстанские спортсмены были на высоте. Подробности - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: телеграм-канал Федерации лыжных гонок РТ

По итогам первого дня татарстанские лыжники в лидерах

На этой неделе в четверг в Чусовом стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Татарстанские спортсмены в первый же день показали выдающиеся результаты. Среди мужчин в «разделке» на дистанции 15 км в классическом стиле первым финишировал Сергей Ардашев (40.11,0 секунды). У девушек второй стала Вероника Степанова (31:06.5). При этом в десятке лучших также оказались Александр Большунов с отставанием в +37,2 секунды и Лариса Рясина (+1:25.0).

По итогам трех этапов среди мужчин лидируют капитан сборной РТ по лыжным гонкам Сергей Ардашев (316 очков), на втором месте еще один татарстанец – Савелий Коростелев (230). Также в десятке сильнейших Сергей Забалуев (5 место – 157 очков). Среди женщин 218 очков у Дарьи Непряевой она идет второй в гонке и на 41 очко отстает от Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга. Лидия Горбунова на 9-й строчке (145 очков).

Особое внимание среди девушек в данных соревнованиях, конечно же, приковано к олимпийской чемпионке 2022 года Веронике Степановой. Напомним, в феврале текущего года 24-летняя лыжница стала мамой. В Кубке России она стартовала со второго этапа, а первый пропустила. Возможно, отчасти поэтому, на первых стартах спортсменка выдала не самые сильные результаты, закончив спринт в классике 13-й, а в масс-старте на 20 км финишировала лишь 18-й. После этого Степанова, поднабрав спортивной злости и собрав всю чемпионскую волю в кулак, уже в следующем этапе словно пробудилась ото сна и завершила гонку с раздельным стартом на втором месте. И это пока лучший ее результат на этих соревнованиях в нынешнем сезоне.

Фото: телеграм-канал Вероники Степановой

Степанова о Пеклецовой: «Соперниц надо внимательно анализировать»

Однако пока этого оказалось не достаточно, чтобы обогнать Алину Пеклецову, которая в четвертый раз подряд побеждает в гонках раздельного старта. Она буквально вырвала победу в одну секунду у Степановой на последнем двухкилометровом рубеже, продемонстрировав сумасшедшее ускорение. Стоит отметить интересный момент. После финиша в результате неполадок в онлайн-хронометраже высветилось отставание Пеклецовой от Степановой в 19 секунд, что немного потрепало нервы юной 19-летней спортсменке. О своей оппонентке Степанова ранее уже упоминала, в контексте частой в последнее время фразы, фигурирующей у нее в соцсетях.

«Соперниц надо внимательно анализировать», - писала Вероника, - «Особенно таких действительно мощных, как Алина Пеклецова. Нет, она не дерзкая - у неё совершенно другие и чрезвычайно важные качества, по моим наблюдениям».

При этом в «разделке» Степанова отлично стартовала и лидировала на всех промежуточных отсечках. По некоторым данным разрыв между лыжницами составлял от 6,7 до 8,4 секунды. Плюс ко всему гонка в Чусовом проходила в сложнейших условиях ограниченной видимости ввиду сильного снегопада. По этому поводу Степанова также успела высказаться у себя в телеграм-канале, выложив соответствующие заснеженные фотографиями.

«Еще несколько дней назад мы гадали: можно ли проводить здесь соревнования - но, благодаря волонтерам, которые работали день и ночь, этап Кубка России состоится!» - написала олимпийская чемпионка.

Кстати по этой причине даже некоторые лыжницы, в том числе и татарстанка Лидия Горбунова, не вышли на старт, что, безусловно, облегчило гонку остальным соперницам. А Дарья Непряева срочно вылетела в Давос для участия в квалификации на ОИ-2026. Напомним, что у мужчин Савелий Коростелев также пропускает данный этап в связи с участием в отборе на Олимпиаду. Отметим, оба спортсмена примут участие в мировых стартах в нейтральном статусе.

Фото: телеграм-канал Федерации лыжных гонок РТ

Ильшат Фардиев: «Девчонки хорошо себя показали, внеся очки в копилку команды»

Как всегда по итогам гоночного дня высказался Президент федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев. Напомним, что на последнем этапе в Тюмени наши девушки выступили не совсем удачно в отличие от мужчин. Глава федерации своими последними словами словно внушил уверенность в наших девушек, так что после гонки в Чусовом в первую очередь он упомянул именно их.

«Первая гонка как первое слово сегодня было за нашими девушками. Вероника Степанова не просто с серебряной медалью. Это заявка на устойчивый успех, возвращающейся на пьедестал чемпионки! Радуемся, восхищаемся. Даже техника на стадионе не сразу определила чемпиона, дав сбой. Но про те доли секунды, которые отделили от золота и сама Вероника хорошо знает, не единожды сама показывала, что невозможное-возможно уже у финишной черты. Девчонки хорошо себя показали, внеся очки в копилку команды», - цитирует Фардиев пресс-служба татарстанской федерации.

Также глава федерации отметил Сергея Ардашева, упомянув, что на этом этапе в первой гонке он выступил за двоих, имея ввиду отсутствие Савелия Коростелева.

В рамках третьего этапа Кубка России в Чусовом татарстанские лыжники следующую гонку проведут 13 декабря. Это будет спринт в свободном стиле. В финальный день соревнований, 14 декабря, спортсмены примут участие в гонке преследования (женщины – 10 км, мужчины – 15 км). Четвертый этап по лыжным гонкам стартует 20 декабря в Ижевске.