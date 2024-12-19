news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 19 декабря 2024 06:30

Снег, туман и до −17 градусов ожидаются в Татарстане в четверг

Скопировать ссылку
Снег, туман и до −17 градусов ожидаются в Татарстане в четверг
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В четверг, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, ночью и утром — туман, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Прогнозируется северо-западный, западный ветер порывами до 11 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −11 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −17. Днем прогнозируется от −8 до −3 градусов.

На дорогах возможно образование наката и гололедицы.

#прогноз погоды #туман #снег
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100