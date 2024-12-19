Снег, туман и до −17 градусов ожидаются в Татарстане в четверг

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В четверг, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, ночью и утром — туман, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Прогнозируется северо-западный, западный ветер порывами до 11 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от −11 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −17. Днем прогнозируется от −8 до −3 градусов.

На дорогах возможно образование наката и гололедицы.