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Снег, туман и до −17 градусов ожидаются в Татарстане в четверг
В четверг, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег, ночью и утром — туман, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Прогнозируется северо-западный, западный ветер порывами до 11 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от −11 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −17. Днем прогнозируется от −8 до −3 градусов.
На дорогах возможно образование наката и гололедицы.
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