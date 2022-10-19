«Снег руками не ловим, но к зиме готовы»: Метшин осмотрел технику для уборки дорог Казани

С 15 октября дорожные службы Казани перешли на зимний режим. Всего в очистке городских дорог от снега будет задействовано 579 единиц техники, почти 85% уже адаптированы под сезонные условия, остальные пока продолжают работу по посадке зеленых насаждений, мойке и очистке дорог. Об этом во время осмотра техники для уборки снега сообщил мэр Ильсур Метшин.

«У нас 579 единиц снегоуборочной техники, которая убирает 22 млн квадратных метров дорог. Дорог в Казани становится все больше, следовательно, растет и объем работ. Также больше и машин. Поэтому наличие техники и водителей-профессионалов — важнейшая составляющая. К зимнему содержанию мы готовы, но снег на лету ловить никто не научился. Тем не менее у нас есть все, чтобы справляться с любыми снегопадами», — заявил градоначальник.

Метшин осмотрел готовую для уборки снега технику и даже забрался в кабину одного из «КАМАЗов», чтобы проверить условия работы машинистов.

В этом году автопарк для уборки дорог от снега пополнили четыре новых роторных снегоочистителя на шасси «Амкадор» и 49 «КАМАЗов» для круглогодичной работы. В случае резкого ухудшения погоды и обильных снегопадов предусмотрен план «Буран», по которому количество техники может увеличиться до 1 тыс. единиц.

В прошлом году нововведением в уборке снега с дорог Казани стала система отслеживания машин через GPS. Такая практика будет продолжена и в этом году. Все грузовики оснащены трекерами и датчиками топлива, которые исключат возможность слива, рассказал директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров.

«На всех наших машинах установлены GPS-маячки, они подключены к единой программе. Она показывает движение техники, расход топлива и заранее прописанные маршруты, время работы и так далее. Наша работа полностью прозрачна для заказчиков. Мы давно пользуемся этой системой», — пояснил Закиров.

При этом для обработки дорог и тротуаров на Урале был закуплен реагент, а также песко-солевая смесь. По словам директора учреждения, они экологически нейтральны и безопасны. При этом при температуре до −15 градусов дороги будут обрабатываться двухфазных реагентом, а при более низкой — твердым.

В городе будут работать семь снегоплавильных пунктов с суммарной производительностью 15,6 тыс. кубометров в сутки. В случае сильных снегопадов дополнительно появятся еще 10 мест временного складирования снега.