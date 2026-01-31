Снег, метель и гололед ожидаются в Татарстане 31 января

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Облачная погода с осадками ожидается в Татарстане 31 января. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике пройдет снег и мокрый снег, местами осадки будут сильными. В отдельных районах возможны метель и гололед.

Ветер юго-западный и северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – -3-8 градусов, в западных и северных районах – до -12 градусов.

На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица, местами сильная. Метель с ухудшением видимости до 500-1000 м и менее, также в Казани.