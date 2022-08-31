Снег и резкая смена температур: синоптик дал прогноз на сентябрь в Европейской части РФ

В некоторых регионах европейской части России завтра может выпасть снег. Об этом со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что в европейской части страны осень придет точно по календарю — 1 сентября. Так, температуры значительно упадут, а в центре страны даже достигнут тех значений, которые более характерны для октября, а не сентября.

«Температура 1 сентября резко понизится ночью до 5-10 градусов, второго сентября под утро будет 2-7 градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет центральную Россию в середину осени», — объявил Тишковец.

Кроме того, с усилениями ветра придут дожди, причем в некоторых регионах — Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях — завтра ожидается мокрый снег.

«Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября», — заявил синоптик.