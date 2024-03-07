«Снег и легкий морозец»: метеоролог КФУ рассказал о погоде в Казани на 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В предстоящие выходные и праздничные дни в Казани похолодает. В дневные часы 8 и 9 марта местами выпадет небольшой снег. Прогноз погоды на предстоящий уикенд «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«На смену тёплой и солнечной погоде придёт ощутимое похолодание. В столице Татарстана ожидается переменная облачность, возможен снег. Погода сейчас определяется Скандинавским антициклоном и близка к климатической норме. В ближайшую декаду в Казани ожидается холодная аномалия, которая составит четыре градуса. 8 и 9 марта днём в Казани местами возможны небольшие осадки, днём — легкий морозец», — сказал собеседник «Татар-информа».

В предстоящие выходные дни прогнозируется переменная облачность, среднесуточная температура воздуха 8-го числа будет близкой к климатической норме, но уже в субботу вечером начнётся постепенное похолодание, температура в ночь с субботы на воскресенье в Казани опустится до -15 градусов, а в ночь с воскресенья на понедельник — до -19 градусов. В норме сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять «минус» 6-7 градусов.