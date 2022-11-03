Снег и дожди прекратятся в Татарстане к концу недели

К концу недели в Татарстане сведутся к минимуму осадки — снег и мокрый снег к воскресенью сохранятся лишь на востоке республики. 7 и 8 ноября в РТ ожидается сухая погода, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», завтра на территории региона пройдут снег, мокрый снег, ожидается до −8 градусов.

5 ноября сохранятся небольшие осадки. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Прогнозируется от −6 до −1 градуса ночью и от −1 до +3 — днем. На дорогах по-прежнему возможна гололедица.

6 ноября с приходом западного антициклона осадки прекратятся. Ночью ожидается от −5 до 0 градусов, днем — от −1 до +2.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 7-8 ноября, в наших районах сохранится погода без осадков. Температуры в ночные часы ожидаются в пределах −1..–6 градусов, днем +2..–1 градуса», — говорится в сообщении.