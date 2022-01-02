«Снег должны убрать за 6 часов»: как будут расчищать дороги и дворы Казани в праздники

Власти Казани подготовили резерв из 300 дополнительных единиц спецтехники, которая будет задействована в случае аномальных снегопадов во время новогодних праздников. А предприятия ЖКХ Татарстана на каникулах перейдут на усиленный режим работы.

Особое внимание исполкома города в период новогодних праздников будет приковано к работе дорожных служб Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

« При ухудшении погоды жилищники готовы вывести необходимое количество спецтехники »

Как сообщил на деловом понедельнике замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев, в период новогодних праздников важно обеспечить нормальное функционирование системы городского хозяйства. Особое внимание в это время будет приковано к работе дорожных служб.

«Под первоочередным вниманием по уборке снега и противогололедной обработке находятся мосты, надземные и подземные переходы, а также искусственные сооружения. Будет организовано круглосуточное дежурство персонала на местах. На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники из 550 единиц мы готовы в короткий промежуток времени добрать еще 300 единиц, чтобы справиться с любыми капризами природы», – отметил он.

Спикер добавил, что для исключения подтоплений подземных переходов городские службы также заготовили откачивающее оборудование и генераторы.

Игорь Куляжев: «На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники из 550 единиц мы готовы в короткий промежуток времени добрать еще 300 единиц» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В новогодние каникулы в Казани в ресурсоснабжающих организациях дежурство будут нести 56 бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники, что в два раза больше, чем в обычные дни.

Управляющие организации обеспечат круглосуточную работу дежурного персонала, укомплектованного необходимыми материалами и оборудованием. В выходные и праздничные дни будет проводиться уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи, а также очистка скатных кровель от снега и сосулек.

«При ухудшении погоды жилищники готовы вывести необходимое количество спецтехники и людей для предотвращения появления снежных заносов», – проинформировал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что по нормативам придомовая территория должна быть расчищена от снега в течение шести часов после его выпадения. А на скатной крыше не допускается накопление снега слоем более 30 см. Мусор из дворов должен вывозиться ежедневно.

По нормативам придомовая территория должна быть расчищена от снега в течение шести часов после его выпадения Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Для безопасности жителей и предупреждения терактов специалисты провели проверку подвальных и чердачных помещений домов.

«Горожанам важно соблюдать меры противопожарной безопасности, особенно при использовании пиротехники, свечей и прочего. И обязательно нужно соблюдать правила пользования газовым оборудованием», – подчеркнул замруководителя исполкома.

В исполкоме и в администрациях районов организовано дежурство руководящего состава. Круглосуточная диспетчерская связь будет вестись через сервис «Открытая Казань» по телефону (843) 236-41-23.

Искандер Гиниятуллин напомнил, что на скатной крыше не допускается накопление снега слоем более 30 см Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Реагента хватит на два года»

Как организована обработка дорог Казани противогололедными материалами в зимнее время, ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе мэрии Казани. Противогололедная обработка дорог проводится городскими службами с использованием реагентов и песко-соляной смеси. Смесь заготовлена в объеме 80 тыс. тонн. Реагент имеется в наличии в объеме 32 тыс. тонн, чего хватит на два года. В зимнее время организован постоянный мониторинг состояния городских дорог. Работа техники контролируется при помощи навигационной системы.

«В текущем году навигационную систему доработали: для повышения качества сигнала и оперативного получения данных перешли на единого оператора и установили дополнительные датчики. В систему внесли маршруты уборки дорог с полным охватом улиц. Маршруты разбиты на три сценария: первый – для штатного снегопада, второй – для снегопада средней интенсивности и третий – для чрезвычайных ситуаций (план «Буран»)», – сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Навигационная система позволяет оперативно отслеживать, на какие улицы еще не заходили с уборкой, где она была проведена недостаточно качественно Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Данная система позволяет оперативно отслеживать, на какие улицы еще не заходили с уборкой, где она была проведена недостаточно качественно, какие локации требуется убирать более интенсивно. На основании полученной информации подрядные организации могут оперативно корректировать графики работ.

Также контроль состояния дорог осуществляется регулярно сотрудниками администраций районов и Комитета внешнего благоустройства в ходе выездных осмотров. Корректировать работу подрядных организаций помогают обращения жителей, которые они оставляют в «Народном контроле», и сообщения в социальных сетях.

«Менее загруженные дороги и тротуары посыпают песко-соляной смесью»

В этом сезоне, как и в последние несколько лет, в Казани используется комбинированный метод противогололедной обработки. Он предполагает применение только твердого реагента с диапазоном действия до -40-50 градусов в период интенсивных и продолжительных снегопадов. Погрузка этого материала не требует много времени, что позволяет увеличить скорость обработки.

Площадь обработки реагентом составляет около 10 млн кв. метров – это основные магистральные дороги с большой интенсивностью движения Фото: kzn.ru

«Двухфазный реагент ускоренного действия с диапазоном действия -15-20 градусов используется в период штатных погодных условий и в ходе превентивных мероприятий. Хочется отметить, что все приобретаемые реагенты безопасны, это подтверждается заключениями специалистов», – отметили в пресс-службе мэрии.

Площадь обработки реагентом составляет около 10 млн кв. метров – это основные магистральные дороги с большой интенсивностью движения, по которым курсирует общественный транспорт и есть мостовые сооружения. Менее загруженные дороги и тротуары преимущественно посыпаются песко-соляной смесью. Особое внимание уделяется подходам к станциям метро и тротуарам, ведущим к учреждениям образования и социально значимым объектам.

«За сутки расходуется до 1150 тонн противогололедных материалов»

При резком изменении температуры – переходе с минуса на плюс и наоборот – особую опасность для жителей представляет гололед, поэтому значительное внимание уделяется противогололедной обработке. Также в городе регулярно проводится расчистка дорог, очистка тротуаров и вывоз снега.

При резком изменении температуры особую опасность для жителей представляет гололед Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Серьезных изменений в перечне работ в зимнее время не происходит. Разве что в зависимости от погоды меняется количество техники и рабочих на разных участках. В настоящее время парк техники насчитывает 559 единиц, при введении плана «Буран» это количество может быть доведено до 1000», – добавили в пресс-службе.

Согласно данным на середину декабря, в этом сезоне на дорогах города уже израсходовано 4,6 тыс. тонн реагента и 17,8 тыс. тонн песко-соляной смеси. С улиц Казани вывезено 67,5 тыс. тонн снега. В работах по расчистке улиц всегда задействовано разное количество машин и рабочих, все зависит от погодных условий.

«Можно отметить, что ночью основная нагрузка приходится на крупную дорожную технику, так как дороги наиболее разгружены. Днем же значительно увеличивается число дорожных рабочих и используется в основном техника малой мобильности. Среднесуточный выход техники в декабре составляет 365 единиц», – подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.

Согласно данным на середину декабря, с улиц Казани вывезено 67,5 тыс. тонн снега Фото: © ИА «Татар-информ»

Количество противогололедных материалов, которые расходуются, также сильно зависит от погоды. Это может быть 50, а может быть и 1150 тонн материалов в сутки.

«Реагент не вызывает аллергию и оказывает минимальное воздействие на обувь»

Казанские биологи, экологи и экоактивисты ежегодно жалуются на то, что в городе на территории Русско-Немецкой Швейцарии и в других местах из-за дорожных реагентов гибнут редкие растения. Экологичны ли материалы, используемые в обработке дорог в зимнее время?

Общая протяженность дорог в Казани, с которых вывозят снег, составляет 1950 км Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Используемый при обработке реагент “Бионорд” соответствует требованиям ГОСТ 58427-2020. Сам реагент – это малоопасное вещество. Многокомпонентный состав при соблюдении технологии применения не приводит к засолению почв. Реагент не вызывает аллергических реакций. Содержит биофильные элементы и ингибиторы коррозии, не вредит дорожным покрытиям и оказывает минимальное воздействие на обувь. Реагент “Бионорд” имеет заключение государственной экологической экспертизы», – отметили в пресс-службе мэрии.

Общая протяженность дорог в Казани, с которых вывозят снег, составляет 1950 км. Общая площадь территории, обрабатываемой противогололедными материалами, составляет более 17 млн кв. метров.

«Предприятия ЖКХ перейдут на усиленный режим работы»

В целом по Татарстану в период новогодних праздников все предприятия жилищно-коммунальной сферы будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Алексей Фролов заявил, что в период новогодних праздников все предприятия жилищно-коммунальной сферы будут работать в усиленном режиме Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«В период новогодних праздников будет организовано оперативное взаимодействие между всеми структурами, муниципалитетами, отраслевыми министерствами. Для оперативного реагирования создан соответствующий штаб, назначены ответственные лица на каждый праздничный день. Ежесуточно будут осуществляться общий мониторинг ситуации и приниматься оперативные решения. В целом ситуация под контролем. Надеюсь, мы отработаем слаженно, без каких-либо чрезвычайных ситуаций», – сказал спикер.

Он отметил, что жилищно-коммунальные услуги в республике оказывают 1,4 тыс. организаций. При этом 1,3 тыс. организаций оказывают жилищные услуги (УК, ТСЖ, ЖСК), 52 организации – услуги водоснабжения и водоотведения, 37 организаций – услуги теплоснабжения. Кроме того, 36 многоотраслевых производственных предприятий оказывают услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, два региональных оператора – услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Традиционно в праздники жители находятся дома, идет массовое потребление услуг. После праздничных мероприятий, 2 и 3 января, идет самая активная вывозка коммунальных отходов. В этот период необходимо обеспечить подъездные пути в зависимости от погодных условий. Все инструктажи проведены. Надеемся, что сбоев не будет», – подчеркнул он.

В конце 2021 года Президент Татарстана вручил главам муниципальных районов ключи от 69 единиц уборочной техники Фото: president.tatarstan.ru

По словам Алексея Фролова, на базе предприятия «Татлизинг» создан аварийно-технический запас материалов и оборудования. «Это спецтехника, дизельные генераторы. Плюс у нас есть две мобильные котельные на случай серьезных аварийных ситуаций», – заметил он.

Спикер напомнил, что в конце 2021 года Президент Татарстана вручил главам муниципальных районов ключи от 69 единиц уборочной техники. Она тоже будет задействована на уборке улично-дорожной сети в населенных пунктах.

Фото на анонсе: kzn.ru