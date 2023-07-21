Снаряды ВСУ повредили линии подачи газа и света в селе в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела было повреждено два автомобиля, снаряды нарушили подачу газа и электроэнергии.

Осколками снарядов был поврежден частный жилой дом. Никто не пострадал.