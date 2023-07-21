По информации Гладкова, на месте работают аварийные бригады и оперативные службы, ведется подомовой обход территории.
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Снаряды ВСУ повредили линии подачи газа и света в селе в Белгородской области
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ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате обстрела было повреждено два автомобиля, снаряды нарушили подачу газа и электроэнергии.
Осколками снарядов был поврежден частный жилой дом. Никто не пострадал.
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