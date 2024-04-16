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«Снаряд упал рядом, танк по нам работал»: боец Пушкин рассказал, как спас сослуживца
Защищают мирное население, не оставляют боевых товарищей в беде — участники специальной военной операции из Набережных Челнов, пришедшие в краткосрочный отпуск, рассказали про свои фронтовые будни.
Военнослужащий получил свой позывной Пушкин, когда еще ходил на бокс. Этим видом спорта он занимался с 7 лет. Друзья и заметили его сходство с великим русским поэтом-классиком, так и прозвище закрепилось, говорит мужчина. Впрочем боец отличился еще и тем, что спас боевого товарища на поле боя.
«Была вылазка у нас в феврале 2024, мой выход был. У меня есть товарищ Леон. Нас с ним в бою контузило. Его очень сильно зацепило. Меня не так сильно. Снаряд упал рядом, танк по нам работал. Его контузило, я сопровождал его до нуля, так скажем», — рассказал боец.
Там его встретила группа эвакуации. Военнослужащий с позывным Леон выжил. Как и другой боец с позывным Рыба. Он рассказал о том, как врагам удалось их засечь.
«Когда шли на ротацию, на отдых, по нам с миномета начали класть. Мы там еле ушли. Нас как-то засекли и начали „накладывать“ рядышком. Мы в поле были. Там негде было укрыться, то есть ни окопов, ничего. Просто бежали до... не помню, но добежали», — поделился военный.
Многие из тех, кто находится в отпуске, были призваны в рамках частичной мобилизации.
«Пришла повестка. Пошел без раздумья. Семья отреагировала спокойно. Это долг наш — защищать Родину. Получил медаль „Участнику специальной военной операции“. Командир моего взвода вручал нам медаль», — поделился военнослужащий с позывным Морячок.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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