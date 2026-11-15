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Происшествия 15 ноября 2026 13:46

Снаряд дрона, ударившего по многоэтажке в Нижнекамске, не сработал

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Снаряд дрона, ударившего по многоэтажке в Нижнекамске, не сработал
Фото: © пресс-служба Раиса Татарстана

Снаряд, который нес вражеский БПЛА, ударивший по многоэтажному дому в Нижнекамске, не сработал. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. Сегодня Рустам Минниханов осмотрел дом, атакованный беспилотником ВСУ.

«По счастливой случайности снаряд, который нес беспилотник, не сработал. Все жильцы были оперативно эвакуированы, на время устранения повреждений люди размещены в пунктах временного размещения. Им предоставлено горячее питание и в случае необходимости дежурит медицинский работник», – говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки пострадали три человека. Им оказывают всю необходимую помощь. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что на месте происшествия работают саперы.

#атака БПЛА #нижнекамск #Раис Республики Татарстан
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