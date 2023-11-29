Снайпер ВС РФ выжидал противника четыре дня и ликвидировал его единственным выстрелом

Снайпер-доброволец из ВС РФ с позывным Череп четыре дня выжидал противника в зоне СВО и единственным выстрелом его ликвидировал, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Череп терпеливо ждал несколько дней, пока противник не выглянет из-за веток. Буквально несколько секунд понадобилось снайперу, чтобы поймать цель в прицел и нанести точный выстрел.

По его словам, место, где был ликвидирован боец ВСУ, было единственным, откуда противник мог проводить наблюдение, чтобы корректировать огонь.