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СВО 29 ноября 2023 09:19

Снайпер ВС РФ выжидал противника четыре дня и ликвидировал его единственным выстрелом

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Снайпер-доброволец из ВС РФ с позывным Череп четыре дня выжидал противника в зоне СВО и единственным выстрелом его ликвидировал, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Череп терпеливо ждал несколько дней, пока противник не выглянет из-за веток. Буквально несколько секунд понадобилось снайперу, чтобы поймать цель в прицел и нанести точный выстрел.

По его словам, место, где был ликвидирован боец ВСУ, было единственным, откуда противник мог проводить наблюдение, чтобы корректировать огонь.

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#спецоперация на Украине
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