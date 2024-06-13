Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Первым ушел старший сын, за ним – муж и младший»: история жены и матери контрактников
Супруги из Новошешминского района Татарстана воспитывают дочь и пятерых сыновей. Два их сына заключили контракт с Министерством обороны РФ и ушли защищать Родину. Их примеру последовал и глава семейства. Гульнара рассказала «Татар-информу», как ездит к супругу на передовую с гуманитарной помощью и как ждет своих бойцов домой.
Педагог и мать шестерых детей
Гульнара работает в школе одного из сел Новошешминского района. Она трудится педагогом уже больше двадцати лет, а начинала библиотекарем. Но помимо ответственной работы на плечах Гульнары шестеро детей – пятеро сыновей и дочь.
Сама Гульнара выросла в семье военного. Когда-то в детстве ждала папу из служебных командировок, сейчас ждет мужа и сыновей с СВО. Все трое ушли на фронт добровольцами.
«Сейчас на СВО служат старший и четвертый сыновья. Сначала ушел старший, потом муж, а следом и младший», – рассказывает она.
Старший сын подписал контракт в мае 2022 года. Пробыл «за ленточкой» четыре месяца, вернулся, а в феврале этого года снова подписал контракт.
«Сейчас ему 36 лет. В армии служил кинологом. У него четверо детей – двое своих и двое приемных, от первого брака жены. Работал он на “Газели” водителем, возил товар в соседние города. Сейчас служит в Росгвардии пулеметчиком», – рассказывает Гульнара.
«Не надо меня отговаривать, хочу, чтобы ты поддержала мое решение»
До того как уйти на СВО, глава многодетного семейства работал водителем. Решение он принял после того, как подписал контракт старший сын, в мае 2023 года.
«Муж начал говорить, что тоже должен поехать. Я его отговаривала, все-таки мы уже не молодые. Скоро ему исполнится 58 лет. Периодически он со мной соглашался, потом снова говорил, что пойдет. А в один день пришел и сказал, что начал проходить медосмотр. Мне было очень непросто, я его просила передумать, пока еще не подписал контракт, а он сказал: “Я что, не мужчина? Решил и передумал? Не хозяин своему слову? Я хочу, чтобы ты меня не отговаривала, я хочу, чтобы ты меня поддержала в этом решении”. Поддержала. Куда деться-то?» – вспоминает Гульнара.
На СВО супруг Гульнары тоже служит водителем, уже успел побывать на Авдеевском направлении и в Лисичанске.
А в августе 2023 года по примеру отца и брата ушел на СВО и один из младших сыновей Гульнары.
«Честно, я сначала подумала, что из-за денег. А уже перед отправкой он мне сказал, что в деньгах не нуждается. На самом деле так и было. Он работал на шинном заводе, у него была достаточно большая зарплата. Сын объяснил мне, что хотел почувствовать вкус жизни. В быту ведь все приедается, мы перестает ценить то, что действительно дорого. Говорил, что быт и рутина затянули, хотел взглянуть на жизнь по-новому», – поделилась Гульнара.
На СВО он стал танкистом – мать понимает, что задача ему выпала не из легких, но что делать, это его решение, вздыхает она.
«Они стараются хотя бы весточку прислать: “Жив, здоров”, – мне ведь многого не надо»
Ждать из зоны боевых действий сразу троих близких людей невероятно тяжело, признается Гульнара.
«Первое время я очень переживала, да и сейчас тоже переживаю. Легче не становится, к этому нельзя привыкнуть. Если дня два на связь не выходят, я уже паникую, мне неспокойно, в голову лезут дурные мысли. Но они стараются хотя бы весточку прислать: “Жив, здоров”. Мне ведь многого не надо», – говорит жена и мать бойцов.
Поддерживают ее младшие дети. Вместе они уже трижды ездили в Белгород и в зону СВО.
«Через некоторое время после того, как муж уехал, заболел пневмонией, и его отправили в госпиталь в Белгород. Его отправили на лечение без вещей, нам пришлось ехать. Потом мы поехали в Лисичанск, туда, где он служил», – вспоминает Гульнара.
Вспоминает, что ехать было не страшно. Несмотря на всю опасность, для смелой женщины важно было увидеть мужа и убедиться, что с ним все хорошо.
«Дети отговаривали, но я настояла. У меня такой пунктик – если я своими глазами увижу, что все хорошо, мне спокойнее становится», – рассказывает женщина.
«Бабушки принесли банки с салатами и вареньем – меня это тронуло до слез»
Ученики школы, где работает Гульнара, пишут письма бойцам. Педколлектив собирает гуманитарную помощь, как и жители района. Собирать гуманитарку помогает и добровольческое движение «Чистополь – фронту».
«У нас произошел случай, который до слез меня тронул. Пожилые женщины-пенсионерки подошли и спросили, почему я им не говорю, когда езжу к мужу. А мне некогда было, мы как-то спонтанно ездили – быстро собирались и уезжали. Они попросили, чтобы я им говорила, если поеду, мол, мы другим бойцам помогаем, а своим что, не поможем? И когда мы в третий раз поехали, я в чате нашего села написала, что мы собираемся. Молодежь прислала деньги, а бабушки принесли консервы свои – кто варенье, кто салаты, кто сало. В общем, кто чем мог, помог. Когда для других просишь – одно дело, а когда для себя, уже стесняюсь. Но я пересилила себя и написала в чат, а уже когда столько всего принесли, начали передавать слова поддержки мужу – меня это очень растрогало», – вспоминает она.
Гостинцев от местных бабушек оказалось так много, что все это еле-еле поместилось в машину. Но дома ничего не оставили – все отвезли, рассказывает Гульнара.
«Потом муж рассказывал, что бойцы так соскучились по домашней еде, что все эти 35 банок разом съели. Они были очень благодарны за такие гостинцы», – улыбается Гульнара.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»