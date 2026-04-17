Сначала спас девушку, потом ушел на СВО: история жителя Куюков, награжденного за героизм

На фото: 2022 год. Казань. На церемонии награждения медалью «Герой нашего времени». Самат Курмангалиев с сыном Артуром. Фото из личной страницы в социальных сетях.

Житель деревни Куюки Пестречинского района РТ Самат Курмангалиев – ветеран МЧС и участник специальной военной операции – своим жизненным примером показывает сыновьям, что значит служение и ответственность за страну.

Большую часть жизни он посвятил службе в пожарно-спасательной части. В 2022 году вышел на пенсию в звании майора внутренней службы в Оренбургской области. Вскоре семья переехала в Татарстан – поближе к Казани. Решение было связано с будущим старшего сына Артура.

«Он после школы планирует стать курсантом Казанского высшего танкового командного училища. Вот мы и переехали, чтобы дать детям больше возможностей – и в образовании, и в жизни», – рассказал Самат Курмангалиев.

В новой жизни он не остался без дела: работал в такси, на складе, пробовал себя в риелторской сфере. Однако уже через несколько месяцев проявил себя как человек, готовый прийти на помощь в любой ситуации. В центре Казани он оказался свидетелем чрезвычайного происшествия – под брусчаткой обрушился грунт, и девушку зажало в образовавшейся яме.

«Вижу скопление людей, машут. Остановился. Оказалось, произошло обрушение земли. Я смог ее вытащить, осмотрел, вызвал скорую и спасателей, дождался служб и только потом уехал», – вспоминает он.

За этот поступок его наградили медалью «Герой нашего времени» и дипломом лауреата общественной премии. Позже ему предложили работу в частной пожарной охране, однако он сделал другой выбор – отправился на СВО.

«Мой родной брат – военный хирург, майор. Но звал меня не столько он, сколько чувство долга. Я всю жизнь в погонах, больше двадцати лет, не мог оставаться в стороне», – отметил Курмангалиев.

На передовой он выполнял задачи в качестве разведчика и оператора беспилотных летательных аппаратов. Полученные ранее навыки в МЧС, где он занимался авиационными беспилотными системами, оказались востребованы.

Служба на передовой оказалась недолгой. 1 октября 2025 года на Курском направлении он получил тяжелое ранение.

«Во время ночного передвижения произошел сброс с вражеской “птички”. Я был в бронежилете, попытался защититься рукой», – рассказал боец.

Несмотря на усилия врачей, через две недели руку пришлось ампутировать. После серии операций Самат Курмангалиев вернулся домой и сейчас проходит реабилитацию, пользуясь протезом.

При этом он не намерен оставлять службу.

«Я прошел обучение по программе Правительства РФ, сдал экзамены. Планирую работать в Центральном военкомате Татарстана главным специалистом по учету людских и транспортных ресурсов», – поделился он.

После возвращения из госпиталя он оформил инвалидность и положенные выплаты, но продолжает вести активный образ жизни.

«Все со мной в порядке. Каждый день с сыновьями проходим по 10 тысяч шагов, ходим в баню. Играю на гитаре, люблю бильярд, езжу за рулем – с протезом это возможно», – отметил он.

О своем решении отправиться на СВО он не жалеет. По его словам, так он частично осуществил детскую мечту стать военным. Теперь эту мечту продолжает старший сын, и отец полностью поддерживает его выбор.

Самат Курмангалиев награжден ведомственными наградами МЧС России, среди которых медали «За отличие в службе», «Маршал Василий Чуйков», а также нагрудный знак «Отличный пожарный».

В вопросах социальной поддержки ветерану помогает координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Физалия Никитина. Она сопровождает его в оформлении необходимых мер помощи и решении бытовых вопросов.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.