«Сначала помог другим, потом заметил, что ранен»: история участника СВО из Казани

Марат и Юлия вместе уже пять лет. Они поженились, когда Марат служил по контракту в казанском отряде спецназа

«Он любит все, что связано с армией. В детстве он играл только с солдатиками»

Марат и Юлия вместе уже пять лет. Они поженились, когда Марат служил по контракту в казанском отряде спецназа. В свои 28 лет он носит звание прапорщика и занимает руководящую должность. Сейчас Марат находится на передовой, а любимая жена с волнением ждет его дома вместе с маленьким сыном.

Родом Марат из Пензенской области. Срочную службу он проходил в Калининградской области, в военной разведке ВМФ, рассказывает жена бойца.

Быть военным для Марата – настоящее призвание. Еще будучи солдатом-срочником, он проявил себя в рядах армии России: получил звание младшего сержанта и исполнял обязанности командира отделения.

Когда Марат вернулся домой, ему предложили подписать контракт, и он согласился. Ровно через месяц после демобилизации он снова надел военную форму.

«У него прадед участвовал в Великой Отечественной войне, и вообще он любит все, что связано с армией. В детстве он играл только с солдатиками. Помните, были такие пластмассовые фигурки? Он постоянно просил маму купить их ему», – говорит жена бойца.

Марат – обладатель крапового берета, высшего символа доблести спецназа

«Мне очень нравится, когда он ходит в своей форме – такой статный, очень красивый»

Юлия отмечает, что Марат и по характеру всегда был таким, каким должен быть военнослужащий – педантичным, любящим порядок во всем.

Марат – обладатель крапового берета, высшего символа доблести спецназа. Его он заслужил во время службы по контракту.

Юлия родом из Башкирии, но с будущим мужем познакомилась в Казани. Она рассказывает, что судьба свела их в кафе, где она сидела с подругами и куда зашел Марат со своими друзьями. Тогда он уже год как служил в спецназе.

«Через месяц после нашего знакомства он уехал в командировку в Чечню на три месяца. Это была наша первая большая разлука. Тяжело было, я уже тогда понимала, что меня ждет. Но я всегда мечтала, чтобы у меня муж был военным, и мне очень нравится, когда он ходит в своей форме – такой статный, очень красивый», – делится Юлия.

Сейчас у супругов растет сын – ему два года.

Быть женой военного непросто, признается Юлия: «Ну а кто, если не мы?» – пожимает плечами она.

«Там они защищают страну, здесь мы должны быть для них надежным тылом. Семья для них – стимул вернуться домой», – убеждена Юлия.

В биографии Марата – многочисленные командировки на Северный Кавказ, а в 2021 году он участвовал в боевых действиях в Сирии

«Ждали стиснув зубы, терпели. Верили, что все будет хорошо»

В биографии Марата – многочисленные командировки на Северный Кавказ, а в 2021 году он участвовал в боевых действиях в Сирии.

«Перед тем как уехать, он сделал мне предложение, поэтому к свадьбе мы готовились на расстоянии. В декабре, через месяц после его возвращения, мы сыграли свадьбу. Но уже в начале следующего года он снова уехал на учения. Он сказал, что это всего на три недели. Он даже сказал, чтобы я не ехала его провожать. Но в итоге эти три недели превратились в полгода», – вспоминает жена бойца.

Осложнило ситуацию то, что за неделю до отъезда мужа Юлия узнала о своей беременности.

«24 февраля в пять утра я проснулась, взяла в руки телефон и прочитала новость о том, что началась специальная военная операция. Было тяжело, я была одна, в Казани у меня не было родных. Марат позвонил только через три дня, сказал, что с ними все хорошо. Мы с другими женами военнослужащих передавали приветы своим мужьям друг через друга, делились новостями. Были времена, когда он по три-четыре недели не выходил на связь. Ну а что поделаешь? Ждали, стиснув зубы, терпели. Верили, что все будет хорошо», – говорит она.

«В Сирии всем местным детишкам раздавал. Он у меня очень добрый, они все очень добрые, стараются помогать тем, кто нуждается»

«Я его уговаривала остаться, но он сказал: “А как же мои товарищи? Я не смогу их оставить, мне совесть не позволит”»

Марат участвовал в самых ожесточенных и кровопролитных боях СВО. В том числе его отряд принимал участие во взятии Изюма. Когда бойцы уже обосновались в городе и ситуация постепенно начала стабилизироваться, он стал чаще выходить на связь.

«Им приходилось залезать на крыши, чтобы поймать сеть, просили сим-карты у местных жителей, а потом, когда получали от нас посылки, раздавали сладости для детей. Он и в Сирии всем местным детишкам раздавал. Он у меня очень добрый, они все очень добрые, стараются помогать тем, кто нуждается. Он рассказывал, что когда проходили Купянск и Изюм, они старались сохранить дома местных жителей, помогали местным с продовольствием, раздавали свои сухие пайки», – поделилась она.

Через полгода Марат вернулся домой в отпуск, тогда супруга уже была на седьмом месяце беременности. Но встретить ее из роддома он не смог – пришлось снова возвращаться в зону боевых действий.

«Я его уговаривала остаться, найти возможность не ехать, но он сказал: "А как же мои товарищи? Я не смогу их оставить, мне совесть не позволит". Семью пришлось отставить на второй план, но я его понимаю, потому что если не они, то кто будет защищать нашу страну? Здесь мы находимся в безопасности, а они жизнью рискуют ради нас», – добавляет она.

«Он с таким трепетом держал ребенка на руках, гулял с ним, он боялся, что не увидит его»

«Он начал оказывать им первую помощь, и только потом заметил, что сам в крови»

Первый раз Марат увидел сына, когда тому было две недели. Воспоминания об этом вызывают много эмоций у Юлии. Она расплакалась и сквозь слезы продолжила рассказывать.

«Он мне позвонил и сказал, что они поедут на задание, и что будет без связи. Но прошла неделя, а он все не выходил на связь. Как раз началась мобилизация, мне было тяжело справляться с эмоциями. И вот в это время у меня начались схватки, и он наконец-то вышел на связь. Но уже на следующий день, когда он только получил сообщение, что стал отцом, случился прилет, и он получил ранение. Осколок насквозь пробил ему руку. Об этом я узнала только через несколько дней», – вспоминает она.

Тогда Марат со своим отрядом находился на Купянском направлении. Их обстреляли из HIMARS, когда они только-только оборудовали блиндаж. Со всех сторон сверкали вспышки.

«Он говорит, что просто рухнул в окоп и уже не помнил, что было дальше. Помимо осколочного ранения он получил контузию. Он отключился на пару секунд, а когда пришел в себя, увидел, что вокруг много раненых. Он начал оказывать им первую помощь, грузить их в машину, и только потом, когда они уже ехали, заметил, что сам в крови», – рассказывает жена бойца.

«Там они защищают страну, здесь мы должны быть для них надежным тылом»

«Привыкли, что все держится на наших хрупких плечах»

Уже потом супруга увидела форму мужа – она была вся в осколках: берцы и шлем были изрешечены мелкими фрагментами снаряда.

«Его, наверное, сам Бог уберег. Были ребята, которые серьезнее пострадали, один человек тогда погиб. Через две недели он вернулся домой. Он с таким трепетом держал ребенка на руках, гулял с ним, он боялся, что не увидит его. Дома он пробыл от силы полтора месяца, подлечился и снова на передовую», – рассказывает Юлия.

Каждые три-четыре месяца Марат возвращается в Казань, но и здесь времени на отдых нет: то учения, то боевые слаживания, то стрельбы.

«Мы, жены военных, уже привыкли к такой жизни, привыкли, что все держится на наших хрупких плечах. Первый раз вот собираюсь менять колеса на машине. Страшно, но думаю, справлюсь», – смеется она.

Марат участвовал в самых ожесточенных и кровопролитных боях СВО

«Дай Бог, чтобы все наши герои оставались в целости и сохранности, приезжали домой. У нас еще много планов впереди»

На слезы и слабость времени нет. Юлия вместе с другими женами военных собирает гуманитарную помощь.

«Я, конечно, как другие жены военнослужащих, не езжу на передовую, не вожу гуманитарку. Я восхищаюсь такими сильными женщинами, они для меня настоящий пример. Нам очень помогают школы, дети и их родители передают помощь, помогают в сборе средств. Это очень приятно, такая поддержка дает много сил», – говорит жена бойца.

Юлия приняла участие в фотопроекте «Жена героя», она состоит в Союзе офицерских жен по Республике Татарстан.

У Марата есть медали за взятие Изюма, также после ранения он получил медали Жукова и Суворова. Есть медали за Сирию. В этом году в отпуске он пробежал Казанский марафон – 21 километр.

«Дай Бог, чтобы все наши герои оставались в целости и сохранности, приезжали домой. У нас еще много планов впереди. Дай Бог, чтобы это все скорее закончилось и все вернулись к своим семьям», – сказала в заключение Юлия.

Фото: из личного архива героев публикации