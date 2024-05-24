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«Смысл ждать? Ему сейчас деньги нужны»: что возмутило Минниханова на встрече с бизнесом
Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики. Однако некоторые меры поддержки нужно скорректировать – такой запрос есть у предпринимателей. О чем бизнес Татарстана просил Минниханова и что раскритиковал Раис РТ – в материале «Татар-информа».
«Наша задача – создание благоприятных условий для реализации бизнеса и его потенциала»
Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана составляет свыше 24%. Такими словами начал встречу с предпринимателями в рамках Комитета Госдумы РФ по малому и среднему бизнесу Раис РТ Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что в республике зарегистрированы 178 тыс. предпринимателей, которые обеспечили работой 875 тыс. человек, или 42% от всех занятых в экономике республики. При этом в прошлом году ВРП республики составил 4,3 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал почти 1,2 трлн рублей.
«Времена очень непростые, происходят глобальные изменения и главные задачи – импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета», – заявил Раис РТ.
Он добавил, что нацпроекты в России имеют значение для экономики и социальной сферы, однако главная их задача – повышение качества жизни граждан. И одним из этих проектов является «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
«Наша задача – создание благоприятных условий для реализации бизнеса и его потенциала. Надо услышать предпринимателей и создать им хорошие условия», – считает Минниханов.
Оперштаб, промпарки и маркетплейсы
В республике действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, принята программа по улучшению предпринимательского климата на 2024 год, а также развивается инфраструктура: особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы, промпарки и так далее. Эта «сеть» объединяет более 100 объектов. В них работают почти 1,7 тыс. резидентов и создано 77 тыс. рабочих мест.
Отдельно Раис Татарстана отметил работу по заполнению промпарков. Он подчеркнул, что этот уровень уже приближается к 74% и у руководства Татарстана есть планы по расширению номенклатуры таких парков.
Также работа ведется по информационному направлению, комплексной подготовке эффективных бизнесменов, развитию электронной торговли. По словам Раиса, за 4 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось кратно и достигло 63 тысяч.
«Многие эффективные и полезные программы приостановили или приостанавливают»
«Сегодня, в рамках нашей встречи, есть возможность обсудить актуальные темы. Все вопросы, которые хотите обсудить, сегодня надо высказать, чтобы федеральные коллеги нас услышали и приняли нужные решения», – обратился к предпринимателям Раис РТ.
По его словам, многие эффективные и полезные программы приостановили или приостанавливают. «Я хочу, чтобы сегодня эти вопросы подняли», – заявил Минниханов.
Он считает, что перекладывать всю работу на регионы неправильно. «Если только надеяться на ресурсы и возможности регионов, то ни у одного не получится, даже у крупного. Раздавать деньги в зависимости от бюджетной обеспеченности – это неправильно. Мы же не о бюджетных объектах говорим, а о предпринимателях, которые содержат себя, дают работу и платят налоги», – добавил Раис.
Он вновь напомнил, что почти четверть ВРП Татарстана приходится на малый и средний бизнес и это сопоставимо с экономикой многих субъектов России.
«И если сегодня мы их не будем поддерживать, то многие проекты останутся в листе ожидания. Грузить надо тех, кто может везти. Должны быть конкурсные подходы, и выбирать проекты нужно только более конкурентные и необходимые», – заявил Минниханов.
По его словам, если говорить про технологическое лидерство, какой-то технологический прорыв может быть только в крупных научных и промышленных центрах.
«Я не знаю, чем наше Министерство экономического развития руководствуется. Принимают такие решения, которые совсем не понятны. Все, что нормально работает, оно должно работать. И по этим позициям, которые непонятны, мы и будем говорить сегодня», – заключил Минниханов.
«Может быть, я должен был министра покритиковать»
Одну из самых острых проблем предпринимателей озвучил представитель компании «Поволжский инструмент» Радик Насыров. Ее суть заключалась в том, что многие меры поддержки не рассчитаны на малые технологические компании, а для смены статуса необходим годовой доход от 100 млн рублей.
«Вам эти слова не понравятся, но сегодня самое главное – поддержать технологические компании. Не деньги по 5 копеек раздавать всем подряд, а брать компании, которые могут импортозаместить технологии», – обратился Минниханов к директору Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Валерии Воробьевой.
Представителю же компании Раис Татарстана пообещал отправить соответствующие запросы в Минэкономразвития России и Правительство страны.
«Смысл ждать, пока он на 100 млн выйдет. Он к тому моменту, когда на них выйдет, уже на пенсию пойдет и перестанет быть предпринимателем. Ему сейчас деньги нужны», – добавил Раис Татарстана.
Еще одним запросом бизнеса стала просьба расширить список производств, которые могут пользоваться отложенным налогом на прибыль, и распространять его на предприятия длительного цикла. Суть проблемы заключается в том, что, к примеру, предприятие производит уникальное вакуумное оборудование конкретно под заказчика, а законом отложенный налог может быть только на серийное производство.
На этот запрос Минниханов снова обратился к Воробьевой со словами, что за долгие годы работы его ни разу не пригласили, чтобы обсудить какие ограничения, и лимиты надо устанавливать для поддержки предпринимательства.
«Если он говорит, что у него технологический процесс 1,5-2 года, то, конечно, надо найти какое-то решение. Я думаю, вместе сядем и найдем решение. Приглашайте, приезжайте сами. Может быть, я должен был министра покритиковать, хотя он наш хороший друг, но просто вы попались», – сказал он.
В завершение встречи Минниханов поздравил всех присутствующих бизнесменов с наступающим Днем предпринимателя и пожелал успехов в дальнейшей работе.
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