«Смысл ждать? Ему сейчас деньги нужны»: что возмутило Минниханова на встрече с бизнесом

В республике зарегистрированы 178 тыс. предпринимателей, которые обеспечили работой 875 тыс. человек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша задача – создание благоприятных условий для реализации бизнеса и его потенциала»

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана составляет свыше 24%. Такими словами начал встречу с предпринимателями в рамках Комитета Госдумы РФ по малому и среднему бизнесу Раис РТ Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в республике зарегистрированы 178 тыс. предпринимателей, которые обеспечили работой 875 тыс. человек, или 42% от всех занятых в экономике республики. При этом в прошлом году ВРП республики составил 4,3 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал почти 1,2 трлн рублей.

«Времена очень непростые, происходят глобальные изменения и главные задачи – импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета», – заявил Раис РТ.

Он добавил, что нацпроекты в России имеют значение для экономики и социальной сферы, однако главная их задача – повышение качества жизни граждан. И одним из этих проектов является «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Наша задача – создание благоприятных условий для реализации бизнеса и его потенциала. Надо услышать предпринимателей и создать им хорошие условия», – считает Минниханов.

Рустам Минниханов встретился с предпринимателями в рамках Комитета Госдумы РФ по малому и среднему бизнесу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оперштаб, промпарки и маркетплейсы

В республике действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, принята программа по улучшению предпринимательского климата на 2024 год, а также развивается инфраструктура: особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы, промпарки и так далее. Эта «сеть» объединяет более 100 объектов. В них работают почти 1,7 тыс. резидентов и создано 77 тыс. рабочих мест.

Отдельно Раис Татарстана отметил работу по заполнению промпарков. Он подчеркнул, что этот уровень уже приближается к 74% и у руководства Татарстана есть планы по расширению номенклатуры таких парков.

Также работа ведется по информационному направлению, комплексной подготовке эффективных бизнесменов, развитию электронной торговли. По словам Раиса, за 4 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось кратно и достигло 63 тысяч.

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана составляет свыше 24% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многие эффективные и полезные программы приостановили или приостанавливают»

«Сегодня, в рамках нашей встречи, есть возможность обсудить актуальные темы. Все вопросы, которые хотите обсудить, сегодня надо высказать, чтобы федеральные коллеги нас услышали и приняли нужные решения», – обратился к предпринимателям Раис РТ.

По его словам, многие эффективные и полезные программы приостановили или приостанавливают. «Я хочу, чтобы сегодня эти вопросы подняли», – заявил Минниханов.

Он считает, что перекладывать всю работу на регионы неправильно. «Если только надеяться на ресурсы и возможности регионов, то ни у одного не получится, даже у крупного. Раздавать деньги в зависимости от бюджетной обеспеченности – это неправильно. Мы же не о бюджетных объектах говорим, а о предпринимателях, которые содержат себя, дают работу и платят налоги», – добавил Раис.

Он вновь напомнил, что почти четверть ВРП Татарстана приходится на малый и средний бизнес и это сопоставимо с экономикой многих субъектов России.

«И если сегодня мы их не будем поддерживать, то многие проекты останутся в листе ожидания. Грузить надо тех, кто может везти. Должны быть конкурсные подходы, и выбирать проекты нужно только более конкурентные и необходимые», – заявил Минниханов.

По его словам, если говорить про технологическое лидерство, какой-то технологический прорыв может быть только в крупных научных и промышленных центрах.

«Я не знаю, чем наше Министерство экономического развития руководствуется. Принимают такие решения, которые совсем не понятны. Все, что нормально работает, оно должно работать. И по этим позициям, которые непонятны, мы и будем говорить сегодня», – заключил Минниханов.

На встрече присутствовала директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Валерия Воробьева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Может быть, я должен был министра покритиковать»

Одну из самых острых проблем предпринимателей озвучил представитель компании «Поволжский инструмент» Радик Насыров. Ее суть заключалась в том, что многие меры поддержки не рассчитаны на малые технологические компании, а для смены статуса необходим годовой доход от 100 млн рублей.

«Вам эти слова не понравятся, но сегодня самое главное – поддержать технологические компании. Не деньги по 5 копеек раздавать всем подряд, а брать компании, которые могут импортозаместить технологии», – обратился Минниханов к директору Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Валерии Воробьевой.

Представителю же компании Раис Татарстана пообещал отправить соответствующие запросы в Минэкономразвития России и Правительство страны.

«Смысл ждать, пока он на 100 млн выйдет. Он к тому моменту, когда на них выйдет, уже на пенсию пойдет и перестанет быть предпринимателем. Ему сейчас деньги нужны», – добавил Раис Татарстана.

Еще одним запросом бизнеса стала просьба расширить список производств, которые могут пользоваться отложенным налогом на прибыль, и распространять его на предприятия длительного цикла. Суть проблемы заключается в том, что, к примеру, предприятие производит уникальное вакуумное оборудование конкретно под заказчика, а законом отложенный налог может быть только на серийное производство.

На этот запрос Минниханов снова обратился к Воробьевой со словами, что за долгие годы работы его ни разу не пригласили, чтобы обсудить какие ограничения, и лимиты надо устанавливать для поддержки предпринимательства.

«Если он говорит, что у него технологический процесс 1,5-2 года, то, конечно, надо найти какое-то решение. Я думаю, вместе сядем и найдем решение. Приглашайте, приезжайте сами. Может быть, я должен был министра покритиковать, хотя он наш хороший друг, но просто вы попались», – сказал он.

В завершение встречи Минниханов поздравил всех присутствующих бизнесменов с наступающим Днем предпринимателя и пожелал успехов в дальнейшей работе.