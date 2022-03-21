Выступление популярной московской певицы Юлии Zivert прошло в минувшую субботу, 19 марта, на одной из самых современных и крупнейших площадок Поволжья — в Концертном зале им. И. Шакирова, который расположен на территории «Казань Экспо».

Шоу стало первым мероприятием в рамках соглашения о стратегическом развитии концертной деятельности «Казань Экспо» и МТС Энтертейнмент. До начала концерта нам удалось побеседовать с Маратом Шакировым, директором МТС в Татарстане.

«Все мы немного устали сидеть по домам. Эксклюзивное шоу Zivert — первый концерт, организованный МТС в Татарстане в рамках партнерства с „Казань Экспо“. Наш регион — передовой в развитии технологий и туризма, и мы рады партнерству с крупнейшей и значимой для республики площадкой.

Эта дружба и „развлекательное“ направление экосистемы МТС дает нашим абонентам массу преимуществ: билеты без комиссий в сервисе МТС Live, специальные предложения и привилегии на концертах, которые компания проводит в „Казань Экспо“, к примеру программы лояльности МТС Premium и МТС Cashback и другие», — поделился Марат Шакиров.

Поклонники ждали концерт Zivert больше четырех месяцев. И наконец — долгожданная встреча. Несмотря на то что старт шоу был запланирован на 19.00, зрители стали собираться у «Казань Экспо» задолго до начала. Уже ближе к шести вечера свободных мест на парковке возле концертного зала не осталось. На входе всем зрителям измеряли температуру и предлагали медицинские маски — меры предосторожности были соблюдены полностью.

Зал был практически полный, концерт продлился чуть больше полутора часов. Zivert исполнила свои самые популярные хиты. Зрители в зале с трудом могли усидеть на своих местах и уже на второй песне вышли в проходы между рядами, где организовали импровизированный танцпол. Между песнями Zivert охотно общалась с поклонниками, и создавалось впечатление, что она обращается к каждому из своих фанатов лично.

Завершилось шоу одной из самых узнаваемых и популярных композиций — «Беверли Хилз».