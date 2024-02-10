Смысл интервью Путина Такеру, истерика Надеждина и старт Года науки: обзор событий недели

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным вызвало небывалый ажиотаж как в России и США, так и во всем мире: всего за несколько часов счетчик просмотров подобрался уже к сотне миллионов Фото: kremlin.ru

Прорыв информационной блокады: Владимир Путин дал интервью самому популярному американскому журналисту

Важнейшее событие недели для всего мирового сообщества – в 2 часа по московскому времени 9 февраля самый популярный и влиятельный политический журналист на планете Такер Карлсон выложил у себя на сайте и в соцсетях интервью с Владимиром Путиным. Его продолжительность составила 2 часа 7 минут и 18 секунд.

Интервью уже вызвало небывалый ажиотаж как в России и США, так и во всем мире: всего за несколько часов счетчик просмотров подобрался уже к сотне миллионов. А цитаты и смыслы из интервью с помощью СМИ и соцсетей расползутся еще шире. Самая громкая информационная бомба за последнее время.

Это интервью является настоящим прорывом информационной блокады со стороны глобальных СМИ Запада. Безусловно, его смотрят и анализируют и на Украине, жители которой уже отлично понимают, что именно от решений, принятых российским Президентом, во многом зависит не только их сегодняшний день, но и будущее.

На протяжении всего разговора было заметно, что Путин чувствует себя очень комфортно, он даже подшучивал над интервьюером. Президенту России было очевидно приятно получить шанс поговорить в лице Карлсона с западной аудиторией. Чего давно уже не наблюдалась, ведь западные СМИ ранее слушали только украинскую сторону конфликта.

Следует заметить, что предоставленным шансом Владимир Путин воспользовался сполна. На интервью он показал мастер-класс по политической коммуникации: полностью контролировал весь ход беседы, не давал переключаться на более выгодные американцам темы, защищал свою позицию убедительными и нравственными доводами и в целом демонстрировал, что находится в блестящей интеллектуальной форме.

После беседы Такер Карлсон выложил в соцсети свои впечатления, и они были весьма комплиментарны по отношению к российскому лидеру Фото: kremlin.ru

Интересно, что после беседы Такер Карлсон выложил в соцсети свои впечатления, и они были весьма комплиментарны по отношению к российскому лидеру. Так, американский журналист:

рассказал, что получил «чрезвычайно детальный» ответ о предпосылках кризиса вокруг Украины;

назвал российского лидера умным собеседником: «В этом нет никаких сомнений»;

заявил, что у него сложилось впечатление, что отвержение России Западом «глубоко ранит» Путина;

подчеркнул, что нужно быть идиотом, чтобы считать, что Россия — экспансивная сила, она и без того огромная, ей не нужно больше территорий: «Нужно быть идиотом, чтобы подумать, что Россия может вкатиться на танке в Вену, это неправда, нет никаких доказательств таким намерениям»;

удивился, что Президент РФ заявил о готовности к мирному решению украинского кризиса. Но Путин бы не стал говорить этого, если бы так не думал;

саркастично отозвался о стремлении руководства США к смене власти в России: «Нами правят сумасшедшие».

Учитывая ажиотажный интерес к интервью, все эти оценки Карлсона, безусловно, были донесены до самой массовой аудитории.

Примерно треть беседы было отведено лекции об истории Украины. Здесь Путин очень ловко поймал Карлсона на признании, что у журналиста историческое образование. Для россиян нового в этой лекции не прозвучало, потому что Владимир Путин не раз и не два выступал перед внутренней аудиторией с подобными историческими экскурсами. Для западных же зрителей это прозвучало необычно, хотя бы на фоне неспособности западных лидеров осмысленно и без бумажки связать несколько предложений.

Историческая лекция была прочитана не случайно – в ней четко показывается, почему российско-украинский конфликт является внутренним и даже «элементом гражданской войны», а также логично и аргументировано доказывается право России на исконно российские земли.

Путин в интервью настаивает, что именно невмешательство Запада в конфликт дает шансы его завершить Фото: kremlin.ru

После исторической справки Владимир Путин показал, что фундамент конфликта с западными странами был заложен ими же еще в 90-е годы. Как отметил российский лидер, первопричиной отказа США от тесного сотрудничества с нашей страной, в том числе по созданию единой системы противоракетной обороны, как и причиной расширения НАТО на Восток, стал слишком мощный аппарат, продолжавший бороться с Россией по инерции после холодной войны. Антироссийская позиция западных элит и привела к перевороту в Киеве в 2014 году. Не Россия начала конфликт – сами вооруженные силы Украины начали наносить удары по восточным регионам в 2014 году после принятия дискриминационных законов. А то, что предприняла РФ в 2022 году, было лишь попыткой их завершить.

Путин в интервью настаивает, что именно невмешательство Запада в конфликт дает шансы его завершить. И завершить не военными действиями, а путем переговоров. Россия хочет именно миром решить вопросы. Но мир может быть прочным только если он будет учитывать интересы России. А они известны – демилитаризация и денацификация Украины и ее нейтральный статус. Главное, чтобы на Западе образумились и пришли в себя, ведь возврат к нормальным отношениям в масштабах всего мира, разваливающегося на два лагеря, все еще возможен. Для этого надо только, чтобы США признали: силовой метод решения проблем не единственно возможный, а дальнейшая эскалация приведет уже к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей.

Безусловно, это эпичное интервью будет еще долго обсуждаться и анализироваться. А значит, есть реальный шанс донести до жителей Запада цели и задачи России, решаемые в ходе СВО на Украине.

Рустам Минниханов принял участие в открытии памятника первому Президенту Башкортостана Фото: bashinform.ru

«Образец для подражания»: Рустам Минниханов принял участие в открытии памятника первому Президенту Башкортостана

Памятник Муртазе Рахимову в Уфе был открыт в честь памятной даты – 7 февраля ему исполнилось бы 90 лет.

«Муртаза Рахимов – это не только государственный деятель масштаба Башкортостана, это – российский крупный государственный деятель, человек, который является образцом для подражания. Я знал его лично, для многих он пример того, как надо работать!» – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытии памятника.

У Татарстана и Башкортостана давняя история добрососедских отношений. Более того, многие называют их братскими. Именно так выразился и Минниханов на открытии памятника.

«Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов. Спасибо за то, что такой памятник появился здесь, в Уфе», – такими словами татарстанский лидер завершил свою речь.

И действительно, тесные отношения связывали республики еще во времена правления, соответственно, Минтимера Шаймиева и Муртазы Рахимова. Достаточно вспомнить слова первого Президента Татарстана на похоронах Рахимова в январе прошлого года. Тогда он высказался предельно откровенно.

Рустам Минниханов: «Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов» Фото: bashinform.ru

«Мы с Муртазой Губайдулловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык. А найти общий язык с ним и со мной всегда непросто. Мы братские народы и сделали очень много и в политическом, и в хозяйственном плане для страны», – сказал Шаймиев.

Позже это знамя добрососедства и взаимоуважения подхватили Рустам Минниханов и нынешний Глава Башкортостана Радий Хабиров. Сегодня республики, бывает, тоже конкурируют друг с другом, но это созидательная, во благо России, а не разрушительная конкуренция. Так что визит Раиса РТ на торжества в честь первого Президента Башкортостана работает именно на укрепление дружбы двух соседних республик, на межрегиональную гармонию.

В последнее время в Башкортостане не все гладко в части внутренней политики, происходили разного рода волнения, инспирированные из-за рубежа противниками единства России. И визит уважаемого в Башкортостане Рустама Минниханова, называющего главу Башкортостана братом, видится достаточно весомой поддержкой Радию Хабирову в такие непростые времена. Это дорогого стоит.

В бюллетенях будет четыре кандидата Фото: ЦИК РФ

Нет надежды на Надеждина: ЦИК РФ снял с предвыборной гонки четырех «кандидатов в кандидаты»

Главное событие российской внутриполитической жизни на этой неделе – заседание Центральной избирательной комиссии РФ, где определился окончательный состав участников кампании по выборам президента России. В бюллетенях будет четыре кандидата: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, сообщила 8 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Кроме того, на заседании был озвучен отказ в регистрации Сергею Малинковичу из «Коммунистов России», Борису Надеждину из «Гражданской инициативы» и самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских. Основание для отказа – недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Трое из четверых неудачников президентской гонки приняли отказ стоически, но Борис Надеждин закатил самую настоящую истерику. Он обвинял в своей неудаче кого угодно – законодателей, процедуру сбора подписей. К самой ЦИК у Надеждина, по его словам, нет претензий, что является, в общем-то, чистосердечным признанием в собственных ошибках.

Качество подписей «за выдвижение Надеждина» оказалось ниже плинтуса, брак просто зашкаливал. Для проверки ЦИК сделала выборку в 60 тысяч подписей из более чем 100 тысяч, представленных политиком. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 10%, но у Надеждина обнаружилось более 15% брака в подписях. Пропали доверенности на сборщиков, обнаружены «мертвые души», исчезла папка с подписями – обыкновенное разгильдяйство и безответственность. И это при том, что ЦИК всячески шел навстречу Надеждину, дал ему и другим кандидатам дополнительное время.

Надеждин кричал, что за ним стоят «миллионы», но где они? Почему мы не видели миллионных очередей из людей, готовых за него подписаться?

Да и как могут быть миллионы за Надеждина в России, если основной пункт его программы – «остановить прямо сейчас СВО»? То есть бросить все, и пусть бандеровцы дальше обстреливают Донецк, Белгород, Ростов-на-Дону, Севастополь и другие города России. Пусть недобитые нацисты готовятся к очередным «контрнаступлениям», к продвижению по российским землям с гибелью наших сограждан. Вот что следует из позиции Надеждина. Как в здравом уме и в здравой памяти россияне могут поддерживать такое?

Понятно, что Борис Надеждин проводник интересов тех сил, которые желают России поражения. И силы эти, главным образом из-за рубежа, будут и дальше пытаться дестабилизировать обстановку в стране. Надеждин уже заявил о намерении пошуметь на предвыборных кампаниях в региональные парламенты, в том числе и в Татарстане. Но видится, что все эти потуги закончатся так же бесславно, как и нынче.

И ведь подобное уже было – помните стыд и срам, которые устроили некоторые деятели оппозиционного движения на выборах в Мосгордуму в 2019 году? Тот же массовый брак в подписях, растраты денег из пожертвований, драки, истерические заявления и протестные толпы. В результате эти деятели были сняты с выборной гонки. И где они сейчас, эти суетливые «оппозиционеры», оравшие «мы здесь власть!» в сборищах на проспекте Сахарова? Где эта шумная публика, планировавшая устроить «Майдан как в Украине»? Время все расставило по местам: кто-то отбывает заключение за антироссийскую деятельность, кто-то убежал за границу и прямо работает против России.

На совещании с критической оценкой выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Платить вы будете дорого»: Светлана Радионова припугнула бизнес большими штрафами

В Татарстане продолжается традиционная для начала года череда коллегий министерств и ведомств по итогам 2023 года и планам на 2024-й. Из самых интересных на этой неделе можно назвать совещание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Оно было довольно представительным: в заседании приняли участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В прошлом году Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора провело на территории Чувашии, Марий Эл и Татарстана 1,7 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 312 внеплановых проверок. В итоге сотрудники управления составили предъявили к взысканию ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму более 6 млрд рублей. Но получить удалось лишь 157 млн.

На совещании с критической оценкой выступила глава Росприроднадзора. Она посетовала на низкие темпы получения предприятиями Татарстана комплексных экологических разрешений. А они должны быть получены всеми предприятиями, котрые наносят наибольший ущерб природе, до конца года.

«В 2019 году — пять лет назад мы выдали первые комплексные экологические разрешения. У вас сейчас 10% предприятий их получили. Осталось 11 месяцев для очень трудоемкой работы. Если вы их не получите, то формируйте в бюджетах на следующий год сразу деньги на этот платеж. Это то, что мы заставим заплатить, и платить вы будете дорого, и не один год. Если вы объект первой категории и не получите комплексное экологическое разрешение, все ваши разрешения на сбросы и выбросы с 1 января следующего года будут аннулированы», — предупредила Радионова.

Она также заострила внимание на том, что некоторые предприятия пытаются избавиться от своих строительных и других отходов незаконным путем, загрязняя природу, а это чревато уголовной ответственностью.

Рустам Минниханов: «Мы это делаем для себя, это наша земля, где мы живем и будут жить наши дети и внуки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что сказать – критика со стороны главы Росприроднадзора была конструктивная и во многом носила именно предупредительный характер. Понимание того, насколько важна экология в регионе с большим количеством далеко не безвредных производств, есть. Так, например, Раис Татарстана, выступая с заключительным словом, заявил:

«Задач у нас много. В целом все, что мы с вами сегодня обсуждали, – это не прихоть, это создание условий для качественной среды обитания наших людей, жителей республики. Мы видим, какие задачи перед нами стоят, — это лесное хозяйство, водное пространство, чистый воздух. Мы это делаем для себя, это наша земля, где мы живем и будут жить наши дети и внуки. Будем вместе трудиться и работать в этом направлении».

Продвижение науки: что ждет Татарстан в Год научно-технологического развития

В пятницу в Академии наук РТ официально стартовал Год научно-технологического развития в Татарстане. Об этом в рамках торжественного мероприятия в честь Дня российской науки и в присутствии министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова объявил Рустам Минниханов.

«Мы показываем всем, что для нас это – приоритет. Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями. Республика представлена во всех мероприятиях национального проекта “Наука и университеты”», – сказал Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Мы показываем всем, что для нас это – приоритет. Научное сообщество Татарстана имеет все основания гордиться своими достижениями» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России занимает второе место. Высокую строчку в рейтинге позволили занять тот самый нацпроект «Наука и университеты», программа научно-технологического развития и региональный план «Десятилетие науки и технологий». Пять вузов республики являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Два из них получили специальный грант. «Надеюсь, в будущем их число увеличится», – отметил Минниханов на открытии Года научно-технологического развития

Раис РТ подчеркнул, что ежегодные затраты на исследования и разработки в Татарстане приблизились к 30 млрд рублей, а численность ученых в республике впервые в истории современной России превысила 14 тыс. человек. По доле молодых исследователей регион ощутимо превосходит средний уровень по стране.

Кроме того, ранее на неделе прошел большой брифинг, посвященный объявленному Году научно-технологического развития в Татарстане. На нем было объявлено о планах по укреплению материально-технической базы исследований и разработок и популяризации достижений татарстанских ученых.

Было отмечено также, что Академией наук Татарстана разработана новая редакция Программы научно-технологического развития республики. Она получила дополнительное финансирование на три года – ежегодно по 723 млн рублей. Из них 311 млн пойдут на проекты развития и 412 – на поддержку передовых инженерных школ, сообщил на совещании президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Для популяризации науки планируется запуск специальной программы «Белемсар» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для популяризации науки планируется запуск специальной программы «Белемсар». «Ее основной задачей станет продвижение науки и республиканских проектов и технологий с одной стороны, а с другой – повышение узнаваемости и академической репутации наших ключевых вузов, научных школ и институтов развития», – заметил глава академии.

Кроме того, по словам президента АН РТ, будет создана регулярная телепрограмма «Балкыш», которая будет освещать наиболее значимые научно-технологические достижения вузов, академических и промышленных организаций Татарстана.

Интересная новость – в столице Татарстана будет создан Центр академической науки. Он объединит на одной площадке шесть институтов Казанского научного центра РАН: Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Физико-технический институт имени Е. К. Завойского, НИИ сельского хозяйства, Институт биохимии и биофизики, Институт энергетики и перспективных технологий и Институт механики и машиностроения.

Не обошлось на обоих мероприятиях и без геополитики. На брифинге помощник Раиса республики Альберт Гильмутдинов заявил, что раньше акцент в международном сотрудничестве делался на Европу и Северную Америку, но сейчас происходит разворот научного сотрудничества на Восток, к странам Организации исламского сотрудничества. Кроме того, университеты Татарстана активно сотрудничают с Китаем, Индией, Вьетнамом.

В пятницу Раис республики подтвердил: стратегический разворот в направлении дружественных стран неизбежен. «Сегодня в зале руководители и сотрудники генеральных консульств в нашей стране. Мы вместе успешно нейтрализуем все попытки деструктивных сил изолировать Россию и ее регионы в глобальных научно-образовательных процессах», – заявил он, напомнив, что Президент России поставил стратегическую задачу по достижению технологического суверенитета России.

На брифинге прозвучало и то, что сегодня мы уже не отворачиваемся от Запада, как и он от нас. Сегодня научное сообщество Татарстана получает приглашения из западных стран на международные конференции и публикации в журналах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время – удивительно, но факт – на брифинге прозвучало и то, что сегодня мы уже не отворачиваемся от Запада, как и он от нас. Сегодня научное сообщество Татарстана получает приглашения из западных стран на международные конференции и публикации в журналах. После февраля 2022 года было затишье, но сейчас, после паузы, люди пытаются вернуться к нормальному сотрудничеству.

Все это отражает понимание западными учеными важности совместного сотрудничества стран в области науки. Наука не может развиваться изолированно, разбиваясь на анклавы, особенно в нынешнем стремительно меняющемся мире. Это всегда обмен знаниями, мнениями, коллективное творчество. И если перед учеными ставятся препоны для сотрудничества с их коллегами из-за рубежа, качество науки начинает падать. И у нас, и у них. На Западе это осознали и уже ведут «работу над ошибками». Хорошо, если там же осознают важность международного сотрудничества и по другим жизненно важным сферам.