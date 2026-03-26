Смута в «Крыльях Советов»: Адиев уедет в «Актобе» или все же останется в Самаре?

На днях в «Крыльях Советов» произошел один из самых громких скандалов за последние недели в РПЛ. Появилась информация, главный тренер самарцев Магомед Адиев уехал посреди сезона в Казахстан для переговоров с «Актобе». Как прокомментировали ситуацию в «Крыльях» и что сказал сам Адиев - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcks.ru

«Я никуда не сбегал»

Для «Крыльев Советов» весенняя часть сезона началась тяжеловато. После 22 туров самарцы находятся на 13-й строчке в таблице РПЛ. От зоны прямого вылета «Крылья» отделяют всего лишь три очка. И гаранта, что самарцы точно спасутся и выправят свое положение за оставшиеся туры, - нет.

Так еще и в преддверии сложнейшей игры с «Зенитом» клуб окутал громкий скандал. Главный тренер Магомед Адиев по заявлениям инсайдера Ивана Карпова в паузу на матчи сборных прилетел в Казахстан, чтобы провести переговоры с местным «Актобе» о назначении наставником команды. По данным источника, клуб готов предоставить контракт Адиеву до июля 2026 года, а также выплатить неустойку «Крыльям Советов» в размере 4,4 млн рублей.

Сказать, что эта новость обескуражила российское футбольное инфополе, не сказать ничего. Ведь по большому счету, если главный тренер «Крыльев» открыто ведет переговоры с другим клубом посреди сезона, значит, его мотивация оставаться в команде сводится к нулю, что не может не отразиться на результатах на решающем отрезке чемпионата.

Сам Адиев прокомментировал ситуацию довольно дипломатично. Мол, все его в «Крыльях» устраивает, команда крепко стоит на ногах, а эти переговоры с «Актобе» - не более чем фикция на фоне истекающего контракта.

«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и перед Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, однако лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит» - сказал Адиев.

Фото: pfcks.ru

В «Крыльях» заявили, что Адиев доработает до конца сезона

Пресс-служба самарского клуба довольно оперативно прокомментировала положение Магомеда Адиева. Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что никакого досрочного расторжения контракта с главным тренером не планируется. Команда будет продолжать играть под руководством Адиева до конца этого сезона.

«Сезон чемпионата России находится в самом разгаре, для многих из клубов его развязка становится принципиальной — «Крылья Советов» не исключение.

На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил. Несмотря на тягу многих к конспирологии, как и планировалось, 27 марта команда соберётся на базе, после небольшого отдыха будем готовиться к предстоящим играм под руководством главного тренера Магомеда Адиева!

Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с «Крыльями» и продолжит работу» - сказал Яковлев.

Фото: pfcks.ru

Тем не менее, понятно, что Адиев склоняется к скорому отъезду в «Актобе»

Предложение возглавить «Актобе» очень заманчиво для Магомеда Адиева. Казахстанский гранд давно не становился чемпионом, и под высокие задачи руководители клуба готовы выделить солидный бюджет. В межсезонье «Актобе» уже мощно пошумел на трансферном рынке, подписав экс-звезду сборной Португалии Нани и классного по мерках чемпионата Казахстана защитника Ивана Ордеца.

Самому Адиеву в «Актобе» готовы увеличить оклад втрое, по сравнению с тем, который он получает сейчас в Самаре (это около 2,2 млн рублей в месяц).

Для наставника «Крыльев» переезд в Казахстан это не только возможность хорошо заработать, но и удовлетворить спортивные амбиции. Ведь если «Актобе» станет чемпионом, то клуб будет участвовать в Лиге Чемпионов. Еврокубки - это то, по чему очень скучают тренеры в РПЛ и ради новых эмоций они готовы к неожиданным вызовам в карьере.

Тем более, что положение «Крыльев Советов» трудно назвать стабильным. Да, клуб недавно рассчитался с многомиллионными долгами, однако команда все равно живет по скромным средствам. Перед началом сезона перед Адиевым поставили задачу попасть в топ-8 чемпионата. С учетом нынешнего состава и набранных очков, сделать это наставнику «Крыльев» будет сложно. Поэтому отставки из Самары Адиеву возможно так и так не миновать.

Но, честно говоря, игра команды в первых турах весны выглядит печально. При оборонительной схеме «Крылья Советов» пропускают неприлично много (больше только «Сочи»).

Магомед Адиев будто бы устал от работы в Самаре», да и клубу нужен новый вектор развития с другим специалистом у руля команды