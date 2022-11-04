Смута в 13 фактах: «Казанское государство», поимка Ворёнка и присяга Михаилу Романову

Тема Смуты как переломной точки в истории государства Российского является объектом изучения и консолидации народного самосознания в стране. Однако участие татарского народа в тех далеких событиях освещено недостаточно, поэтому ко Дню народного единства «Миллиард.Татар» подготовил перечень фактов о месте и роли татар и Казани в Смуте.

Как татарин убил Лжедмитрия II

Когда мы говорим о Смутном времени, многие вспоминают лишь о ключевых фигурах тех событий – это князь Пожарский, Кузьма Минин и очередь из Лжедмитриев. Поэтому начнем с личностей. Факт первый: Лжедмитрий II был убит на охоте руками крещеного татарина Петра Арслановича Урусова (Урук), что полностью перевернуло уже немного устоявшийся политический ландшафт, однако убийство произошло не из-за денег и власти. Мотивом для убийства послужила месть Лжедмитрию II за казнь касимовского хана Ураз-Мухаммеда.

Симеон Бекбулатович. Портрет работы неизвестного польского художника, кон. XVI — нач. XVII века Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Потомок Орды во главе государства Московского

Великим князем всея Руси и князем Тверским в период 1574-1576 годов был Саин-Булат (после крещения Симеон Бекбулатович), касимовский хан из династии Гераев, которая в свою очередь напрямую восходила к ханам Золотой Орды. Симеон Бекбулатович был любимчиком царя Ивана IV, и когда он отрекся от престола, власть в стране взял бывший татарский хан, который был помазан на царствование в Успенском соборе в 1575 году.

«Казанское государство»: как дьяк решал судьбу страны

В период Смуты в Казани взял власть дьяк Никанор Михайлович Шульгин, который за короткое время сосредоточил всю власть в регионе в своих руках. При нем Казань де-юре была в составе Московского царства, а де-факто была независимым регионом из-за того, что Никанор Михайлович Шульгин отказывался принимать в городе чиновников непризнанных царей, а также подавлял любые попытки в Поволжье примкнуть на сторону Лжедмитрия III. Политика Никанора Михайловича в то время раскрывалась лишь в одной фразе: «Самозванцев Казань не приемлет».

В 1611 году для консолидации населения Шульгин обратился с призывом к солидарности земли Вятской, и этот призыв нашел отклик. Не все бояре внутри самой Казани поддержали идеи Шульгина об обособлении. Против Шульгина выступил боярин и воевода Бельский, который был казнен в 1611 году по приказу дьяка.

После избрания Михаила Романова на престол Шульгин отказался ему присягнуть, тем самым создав прецедент непризнания избранного царя Казанью. Данный факт купировался тем, что на Земском соборе 1613 года присутствовали татарские мурзы, которые дали присягу новому царю.

Заседание Земского собора 1613 г. Фото: public domain, commons.wikimedia.org

Татарская конница по обе стороны баррикад

Смутное время изобилует на самые разные события и трагические истории, однако, говоря об истории татарского народа и Казани в те лихие времена, мы можем совершить достаточно много интересных открытий.

На стороне польского короля воевали татары, которые были уланами в королевской коннице. Дело в том, что после распада Золотой Орды многие татары пошли в служение не только к московским царям, которые высоко ценили татарскую знать, но и к польским королям, и к князьям литовским. Если на территории царства Московского присягали на верность касимовские, казанские и астраханские мурзы, то на верность западным королевствам присягнули мурзы, потомки войска хана Тохтамыша.

Первая гражданская война в России

В Смуту разделились не только русские, но и все народы. Из исторических записей мы можем сделать вывод, что среди татар были как сторонники Василия Шуйского, царевичей Лжедмитриев, так и сторонники нейтралитета на примере Никанора Михайловича Шульгина.

Так, казанские татары поддержали Василия Шуйского, тогда как астраханские татары поддержали Лжедмитрия II. Из летописей нам известно, что во времена Смуты отряд арзамасских мурз – братьев Мустафиных перебрался через Волгу, но был остановлен луговыми марийцами, а позже подоспевшее подкрепление из Казани их и вовсе выбило. Также, согласно летописям, мы видим, что на стороне тушинцев были мишаре, эрзяне, чуваши и горные марийцы. На стороне Шуйского выступили служилые татары, удмурты и луговые марийцы. Все эти факты говорят нам о том, что Смута разделила все народы России, настраивая их друг против друга.

Казанское благословение

В Поволжье в период Смуты происходило много кровавых и страшных событий, однако в том регионе было спокойнее, чем в центральной России, из-за отдаленности города от центра и из-за местного самоуправления, которое не позволило допустить хаос на территории Казани и его владений.

Именно митрополит Казанский и Свияжский Ефрем в 1613 году благословил на царствование царя Михаила Федоровича Романова. В указанный период времени Казань и Нижний Новгород были независимыми конгломератами, которые действовали заодно. Этим и объясняется высокая поддержка со стороны Казани второго ополчения. В то же время митрополит Ефрем на Земский собор в 1613 году так не приехал.

Кузьма Минин – татарин?

Также стоит отметить, что, по одной из версий, лидер второго ополчения Кузьма Минин мог иметь татарское происхождение (он был или крещеным татарином, или его предки были татарами), однако на сегодняшний день ни одна из версий не нашла подтверждения. Правда, точно известно, что он приезжал в Казань в 1615-1616 гг., чтобы расследовать восстание татарского населения. «Прибыв в город... “про татарскую измену и про воровство сыскивали, а татар и черемису на пытках пытали, а иных за воровство и измену казнили». Еналей также был казнен в Казани. А сам Минин при возвращении в Москву умер», – пишет Эльмира Амерханова.

М. И. Скотти. Минин и Пожарский Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Верные Шуйскому

В 1606 году территорию Прикамья захлестнули народные восстания и разруха. Верными Василию Шуйскому остались лишь Казань и Нижний Новгород – в тот период времени эти города были самыми спокойными и безопасными. К слову, Казань была и местом ссылки. В 1605 году сюда сослали сына Бориса Годунова – Никиту.

Как Шереметев упустил самозванца – «царевича Петра»

Все знают про Лжедмитриев, но был еще один самозванец, который выдал себя за царевича Петра Федоровича (настоящее имя – Илейко (Илья) Муромец). И под Казанью он чуть было не попал в руки властей. В погоню за восставшими отправился боярин Федор Шереметев. Но отряду казаков удалось хитростью выскользнуть около Свияжска, ночью пробравшись мимо казанских пристаней, и уйти к Самаре.

С. В. Иванов. В Смутное время Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Неспешные казанцы и умерший самозванец

В 1611 году Казань присягнула на верность мертвому царю. Произошла эта ситуация из-за того, что весть о смерти «царя» Дмитрия Ивановича дошла до Казани с запозданием. Тем самым казанцы, сами того не зная, поддерживали в конфликте сторону мертвого Лжедмитрия. Казань руководствовалась логикой присягнуть самозванцу, лишь бы не католику – польскому царевичу.

Новый центр православия

В январе 1611 года Казань позиционировала себя как новый центр православной государственности из-за того, что Москва была оккупирована поляками и перестала на тот момент быть православным центром из-за оккупации латинянами. Подобное решение объясняется тем, что в Казань отправляли подкованных и эрудированных священников для ведения миссионерской деятельности.

В данный период Смуты в Казани была выстроена мощная ресурсная церковная база, которая действительно в случае крайней необходимости могла взять на себя данную роль.

Как казанцы опоздали на присягу Михаилу, но татары успели

На избрание царя в 1613 году казанская делегация не прибыла, хотя их ждали и оттягивали начало Земского собора до последнего. Царское собрание началось только из-за сильного давления казаков. Исходя из этого, мы можем понять, что Казань играла важнейшую роль в период Смутного времени. Объясняется данное поведение со стороны казанцев тем, что Никанор Михайлович Шульгин отказался, будучи в Арзамасе, присягать на верность новому царю. За что там же и был арестован. После чехарды с царями казанцы крайне скептически относились к новой кандидатуре на царствование. Стоит отметить, что в тот период времени каждый крупный дворянский род поддерживал своего кандидата.

Так, например, князь Пожарский выступал за призвание на царствование шведского короля, часть дворянства на Земском соборе выступала за призвание польского короля Владислава. Казанцы могли воспринять факт избрания нового царя как провокацию, из-за чего и не выслали свою делегацию. Позже из Казани все-таки пришла делегация, однако о ее составе практически ничего не известно.

Но точно известно, что свои подписи под присягой поставили восемь татарских князей и мурз из Темникова, Кадома, Симбирска.

Л. Я. Вычулковский. Бегство Марины Мнишек Фото: общественное достояние, commons.wikimedia.org

Как казанцы отловили Марину Мнишек и Заруцкого

В 1614 году казанские войска под руководством Н. Одоевского и В. Хохлова разбили войска Ивана Заруцкого (противники называли его Ивашкой Ворёнком), который совместно с Мариной Мнишек хотел передать Астрахань персидскому шаху Аббасу. Быстрый бросок войск на город не позволил авантюристам Мнишек и Заруцкому сдать город иностранцам.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»