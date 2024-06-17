Сможет уничтожать БПЛА противника: что придумали для борьбы с дронами на СВО

Боец специальной военной операции из Нурлата с позывным Фатуч служит в группировке войск «Днепр». Их задача — не пропустить противника через реку. ВСУ активно атакуют российские войска дронами. В ответ военные РФ разработали ударно-транспортный беспилотник «Перун».

Новый БПЛА работает на российском программном обеспечении. Он доставляет груз массой до 200 килограммов, способен выполнять разведку, эвакуировать солдат и перебрасывать десантников. Сейчас проводятся испытания беспилотника, несущего управляемую ракету. Скоро «Перун» сможет уничтожать БПЛА противника.

Фатуч участвует в спецоперации уже два года. На посту бойцы находятся круглосуточно. Группы ВСУ прорваться не могут, поэтому противник решил воевать в небе. По словам нурлатца, бойцы успешно отбивают атаки.

«Боремся с ними (ВСУ — прим. Т-и) в основном. Выявляем противника путем простого наблюдения. Наблюдаем 24/7. Каждый раз меняем человека, чтобы человек не засыпал», — пояснил боец.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.