В Казани открылся новый спорткомплекс, ставший базой Федерации РТ по паделу

Фото: limetennis.ru

В последние несколько лет в России и мире очень стабильно набирает обороты один из самых динамично развивающихся видов спорта — падел. Казань, как самый спортивный город России одним из первых перенял данную эстафету.

В июне 2025 года спортивным клубом Lime была отстроена совершенно новая технологичная площадка для игры в падел на территории ТРЦ «Франт». Отметим, данная локация является базой Федерации падела в Республике Татарстан.

О том, что же такое падел значит на простом и понятном языке разъяснил руководитель федерации падела РТ и генеральный директор сети спортивных клубов Lime Альберт Ягушев.

«Падел — это своего рода комьюнити, где нет времени долго оттачивать свое мастерство. Сюда можно прийти впервые с утра ни разу не держав ракетку в руках, а вечером выйти на любительский турнир. Здесь нет таких сложностей, как в большом теннисе. В то же время он привлекателен своей простотой, также интересен, динамичен и очень затягивает», - сказал Ягушев.

Итак, для большего понимания данного вида спорта подведем небольшой итог вышесказанному.

Падел — это динамичный микс большого тенниса и пляжного волейбола. Площадка для игр представляет собой стеклянные стены с металлической сеткой. Мяч может отскакивать от стен, что добавляет стратегии.

А вот покрытие может быть либо травяным, либо из специального синтетического материала, обеспечивающего равномерный отскок мяча. Местом расположения чаще всего служат локации с высокими потолками для более интересной и разнообразной игры. В случае с Казанью для нового спортивного клуба наиболее оптимальной территорией посчитали торгово-развлекательный комплекс, имеющий подходящее помещение.

Ремонт и реконструкция территории заняла около двух месяцев. А в июне оборудованная площадка открыла свои двери уже для первых посетителей. Она имеет два классических корта и один мини-корт.

На первых двух стандартных по размеру площадках можно проводить полноценные матчи в формате 2х2 . Корт меньший по размеру служит больше для персональных тренировок или для малочисленного количества гостей (не более 2-ух человек).

Также на территории комплекса имеется зона восстановления, где до тренировки можно привести свои мышцы в тонус, а после - расслабиться.

Фото:Екатерина Маркс \ «Татар-информ»

Данная локация отлична от большинства других еще и тем, что помимо игровых площадок для падела на территории имеется оборудованная зона для игры в пиклбол.

«Если вы играли настольный теннис когда-нибудь в своей жизни, то это тот же настольный теннис, но без стола. Ракетки и мячики точно такие же, только чуть больше по размеру. Правила игры те же, что и в настольном теннисе, но играть легче, - добавил гендиректор Lime Ягушев.

Площадка для пиклбола служит также зоной для тренировок детей в профессиональный большой теннис.

Стоит отметить, что в числе тренерского штаба спортивного комплекса - бывшие профессиональные спортсмены, пришедшие из большого тенниса.

В последнее время игрой в падел заинтересовываются все больше профессиональных спортсменов и тех кто уже закончил свою профессиональную карьеру.

Из известных личностей игрой в падел увлеклись в последнее время: экс-полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини, двукратный победитель Лиги чемпионов и входивший в штаб сборной России по футболу Кристиан Пануччи, бывшие футболисты ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев и Григорий Щенников, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, а также бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и другие.

В Казани опробовать новый технологичный комплекс приехали и спортсмены из гандбольного клуба «Зилант». Впечатлениями после матча поделился Егор Моторин.

«Веселый такой вид спорта, подвижный, как раз то, что нам гандболистам и надо. Так что для нас это ничего удивительного. Но все-таки в сравнении гандбол более динамичный вид спорта, потому что постоянно двигаешься и идет борьба с соперником. Тут как таковой борьбы и контакта нет, нужно ловкость включать, наблюдать за соперником и думать куда отскок полетит и куда лучше ударить, чтобы очко заработать.Понравилось ли мне? Конечно! Я бы еще пришел! Я раньше бадминтоном занимался, так что этот вид спорта мне близок», – сказал Моторин «ТИ-Спорт»..

Фото: Екатерина Маркс \ «Татар-информ»

В России по паделу проходят соревнования в международном формате, а российские спортсмены принимают участие и за пределами РФ в Premier Padel и FIP Tour.

Кроме того, на территории РФ проводятся различные крупные турниры, формирующие национальный рейтинг, такие как Russian Padel Tour (серия этапов категории А по всей России).

Также проводятся престижные национальные турниры Кубок и Чемпионат России, привлекающие сильнейших игроков со всей страны.

И существуют различные рейтинговые турниры для любителей категории В/С, которые проводятся на уровне клубов еженедельно.