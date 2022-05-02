«Смотрю: летит птица-крест»: где можно встретить розовых фламинго в Татарстане

Десятки видов перелетных птиц прилетают в Татарстан с наступлением тепла. Среди них немало экзотических, таких как розовых фламинго. Почему этих птиц исключили из Красной книги Татарстана и чем их привлекают наши края, – в репортаже «Татар-информ».

Анвар Аюпов: «Первый раз я видел фламинго в 1976 году осенью. Смотрю – летит птица-крест. У нее длинные ноги, впереди голова и очень длинные крылья. Я тогда был молодым ученым и не мог в это поверить» Фото: vkgz.ru

«Иногда в нашем регионе можно повстречать баклана и кудрявого пеликана»

Розового фламинго или фламинго обыкновенного, занесенного в Красную книгу России, оказывается, можно встретить на территории Татарстана. Здесь грациозные красавцы бывают пролетом.

«Первый раз я видел фламинго в 1976 году осенью. Смотрю – летит птица-крест. У нее длинные ноги, впереди голова и очень длинные крылья. Я тогда был молодым ученым и не мог в это поверить, у меня и сердце и душа сразу встрепенулись. Это было в устье Меши в Лаишевском районе. Потом я уже в 2000-х годах видел, как два фламинго пролетели в сторону Верхне-Услонского района, дело было летом», - сообщил корреспонденту «Татар-информ» старший научный сотрудник, кандидат наук Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Анвар Аюпов.

Анвар Сабирзянович – профессиональный полевик-орнитолог, со стажем работы более 55 лет. Опытному татарстанскому эксперту даже члены Поволжской орнитологической комиссии верят на слово. Специалист говорит, что никак не мог ошибиться. Фламинго пролетали на высоте 30-40 метров, вдоль побережья. Собеседник «Татар-информ» допускает две возможные причины появления в наших краях теплолюбивой птицы.

«Бывает, что молодые птицы осваивают непривычные территории. А еще иногда они сбиваются с пути миграции. Вот мы в заповеднике на своих орланах-белохвостах закрепляем метки. Они могут улететь на север, а потом вернуться обратно, могут ошибиться с маршрутом», - пояснил Аюпов.

Фламинго – не единственный вид, нетипичный для наших краев, который довелось ему увидеть. В 2006 году орнитолог наблюдал белоголового сипа на территории региона. Кроме того, в республике стал гнездиться черноголовый хохотун, который встречается в Казахстане, на северной границе. Иногда в нашем регионе можно повстречать баклана и кудрявого пеликана. Все это специалист связывает с глобальным потеплением климата.

Иногда в нашем регионе можно повстречать кудрявого пеликана. Все это специалист связывает с глобальным потеплением климата Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Идет освоение территорий совершенно неожиданными видами», - пояснил спикер.

Анвар Аюпов отметил, что фламинго питаются водными мелкими беспозвоночными, которых выцеживают клювом. В последние годы Куйбышевское водохранилище стало мелководным и хорошо прогревается в летнюю пору.

«Я не удивлюсь, если фламинго у нас загнездятся», - сказал собеседник.

Ученый добавил, что фламинго трудно перепутать с другими видами. Их можно увидеть, если повезет, на территории Саралинского участника Волжско-Камского заповедника, где Кама впадает в Волгу.

«Фламинго залетает в республику во время летних кочевок»

Обыкновенный фламинго – крупная птица с длинными тонкими ногами и такой же шеей. Масса тела взрослой особи составляет 4 кг, размах крыльев достигает 160 см, рост фламинго 1,5 метра. Птица обладает сильным клювом, который коленообразно изогнут вниз. Окрас перьев белый, с розовым отливом. Кроющие перья крыла красного цвета, а маховые – черного. Для кормления добывают пищу у мелководья, процеживая воду через клюв. Основу питания составляют ракообразные, моллюски, водоросли. В случае недостатка пищи птицы ежедневно совершают дальние перелеты к водоемам за 50 км и более.

«Обыкновенный фламинго гнездится колониями. Гнезда представляют собой конические колонки из затвердевшего ила с усечённой вершиной и чашеобразным углублением-лотком наверху. В кладке находится до трёх оливково-зелёных яиц, покрытых белыми известковыми натеками», - сказано в Красной книге РФ.

«Бывает, что молодые птицы осваивают непривычные территории. А еще иногда они сбиваются с пути миграции» Фото: pixabay.com

Оказывается, раньше фламинго обыкновенный был занесен и в Красную книгу Татарстана. Однако сейчас его там уже не встретишь.

«В свое время в Красной книге РТ было много разных видов. Но законодательство и сама структура поменялись, мы стали приводить ее в порядок. Сейчас розовый фламинго числится в Красной книге РФ, поэтому в нашей Красной книге его быть не должно. Животные, которые занесены в Красную книгу России, не должны быть в Красных книгах субъектов», - пояснил начальник управления Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Кстати, фламинго числился среди обитателей «Животного мира Татарии». В издании 60-70-ых годов сказано, что он залетает в республику «во время летних кочевок». В августе 1959 года его наблюдали в Мензелинском районе, а в сентябре 1963 года – в пойме Камы, близ реки Белой.

Представитель Госкомитета РТ по биоресурсам сообщил, что «залеты фламинго на территорию Татарстана были во время их миграции, но зафиксированы давно». Поэтому его раньше занесли в Красную книгу республики. Туда заносятся животные и птицы в том случае, если были обнаружены на территории республики и являются редким видом или исчезающим видом.

«Строят оригинальные гнезда в виде глиняных башенок»

Профессор, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов пояснил, что фламинго – представитель южной орнитофауны. Его основные места обитания значительно южнее нашего региона, там, где тепло и в водоемах много пищи.

Ильгизар Рахимов: «Фламинго регулярно залетали на территорию Татарстана. Залетали раньше, залетают и сейчас. Эти залеты случайные, но, тем не менее, они случаются» Фото: kpfu.ru

«Фламинго опускают голову и на мелководье своим клювом процеживают воду. У них своеобразный клюв, длинные ноги и шея. Водоемов с мелководьями, кишащими мелкими ракообразными, у нас нет. Это лиманные озера, которые находятся южнее. Их места обитания - в Африке. Но фламинго регулярно залетали на территорию Татарстана. Залетали раньше, залетают и сейчас. Эти залеты случайные, но, тем не менее, они случаются», - сказал орнитолог.

Представители семейства фламинговых пролетают через наш регион в теплое время – поздней весной или летом. Как правило, это бывают одиночные птицы, небольшие стаи или молодые птицы в поисках новых территорий.

«Когда начинается период размножения, негнездящиеся птицы начинают перекочевывать с места на место, коротая время. Данных птиц встречали на востоке Татарстана, что вполне логично, поскольку они летят с юга. Птица яркая и заметная, ее узнают», - отметил Разхимов.

Спикер КФУ добавил, что у фламинго оригинальные гнезда в виде глиняных башенок. С учетом их длинных ног им неудобно сидеть, они как бы «присаживаются на стул, когда насиживают птенцов». Как правило, гнезда строят на мелководье из грязи. Таких подходящих мест на наших регулируемых водоемах им найти было бы непросто.

«Наши условия не годятся для обитания и гнездования фламинго, как это на юге. Да и набор ракообразных объектов для корма у них должен быть другой», - заметил Ильясов.

Как правило, это бывают одиночные птицы, небольшие стаи или молодые птицы в поисках новых территорий Фото: pixabay.com

«Пара фламинго облюбовала пруд в Чувашии»

По данным орнитологов, фламинго можно встретить и в соседних с Тататарстаном регионах. Известный ученый-биолог, натуралист и полевик Геннадий Богданов сообщил, что этих птиц видели в Чувашии, а вот в Марий Эл они не залетают.

«Я обычно фиксирую все залеты птиц в Марий Эл, но, к сожалению, никто у нас не видел на нашей территории, хотя в Чувашии были встречи этой птицы», - сказал он.

Спикер отметил, что фламинго занесен в издание «Птицы Чувашской республики».

А в программе «Вести Чувашии» в августе 2009 года вышел сюжет, рассказывающий о том, что один из районов республики облюбовали розовые фламинго.

«Экзотика наяву. В Чувашии впервые приземлились розовые фламинго. Известно, что на территории России эти птицы не гнездятся вообще, их можно увидеть разве что во время миграции ― и то только в южных районах страны и на юге Сибири. Благодаря экзотическим птицам Порецкий район прославился на всю Россию ― также как и рыбоводческое предприятие «Киря», на территории которого фламинго были обнаружены», - сообщил ведущий программы.

Корреспондент Наталья Егорова рассказала, что еды для диковинных птиц на пруду рыбхоза хватает, там они питались планктоном, маленькими рачками, личинками насекомых. Своими длинными изогнутыми клювами они просеивают воду и отбирают необходимое. Первым необычных пернатых обнаружил инженер-механик рыбхоза Николай Юренков. Поверить своим глазам с первого взгляда было невозможно, ведь фламинго в Чувашии ― это нонсенс.

«Сходил за биноклем, посмотрел... Не может быть, чтобы такая птица! Ну цапля, баклан, чайка... А фламинго, да еще розовый...», - рассказал Николай Юренков.

Как пара фламинго попала в Чувашию, и почему только вдвоем, так и осталось загадкой. Тогда местные экологи предположили, что фламинго на территории Чувашии останутся до тех пор, пока не накопят сил, достаточных для длительного перелета.

«В казанской «Реке Замбези» создана зона гнездования»

Если жителям Татарстана так и не довелось встретить экзотическую птицу в дикой природе, то не стоит особо расстраиваться. В конце июня 2021 года в казанском зооботсаду поселились 25 розовых фламинго. Они прибыли из Омана. Сотрудники зообтосада ждали этого приезда с самого открытия «Реки Замбези» - целых два года. Однако приезд все время откладывали из-за сложностей с перевозкой в связи с коронавирусной пандемией.

«Фламинго - теплолюбивая птица, поскольку обитает в жарких странах. Летом в казанском зооботсаду они живут на улице, ночью загоняем в теплый внутренний вольер. Зимой обитают в крытом отапливаемом павильоне, с температурой 25 градусов и бассейном. Зимой посетители могут наблюдать за ними через стекло», - сообщила завотделом «Орнитология» Аделя Галиуллина.

В конце июня 2021 года в казанском зооботсаду поселились 25 розовых фламинго Фото: pixabay.com

По словам специалиста, фламинго переведут на улицу только летом, когда установится теплая погода с температурой до 20-25 градусов. Обитатели зооботсада питаются сбалансированный комбикормом бельгийского производства. Для разнообразия рациона их кормят овощной мешанкой из тертой моркови, свеклы и салата, рыбно-сердечно-мясным фаршем. Всю пищу размачивают в воде.

«Для поддержания розового окраса в пищу добавляем натуральный краситель лукантин, который в природе содержится в рачках», - пояснила зооинженер отдела «Оринитология» Юлия Черникова.

А вот кормить фламинго посетителям строго запрещено. Их рацион сложен, должен быть сбалансированным и иметь определенную фракцию, чтобы птица не подавилась. Бесконтрольное кормление фламинго посетителями приведет к смерти птицы, предупредили сотрудницы зооботсада. Они добавили, что фламинго осторожны и очень пугливы, держатся колониями. Молодые особи имеют серое оперение, розовый окрас приобретают половозрелые птицы.

«Наши птицы приехали к нам еще подростками, поэтому имели серый окрас, сейчас они все розовые. Также окрас поддерживается благодаря лукантину», - отметила Черникова.

Сотрудницы «Реки Замбези» выразили надежду, что в будущем фламинго принесут потомство, поскольку для этого в зоопарке созданы все условия: подобран грунт для строения гнезд, есть специальная зона для гнездования. Это остров в уличном вольере на искусственном озере.

В заключение спикеры отметили, что миграционные пути фламинго проходят через Россию, озеро Байкал, а также через Татарстан. Фламинго можно увидеть на озерах Казахстана. В живой природе они обитают в Африке, на Кавказе (в Азербайджане), в юго-восточной и центральной Азии, южной и центральной Америке, на юге Испании, Франции и Сардинии.

Фото на анонсе: pixabay.com