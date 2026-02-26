«Глядя в их глаза, верю в нашу страну»: Александр Лапин напутствовал курсантов ВУЦ КНИТУ

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня Герой России, генерал-полковник Александр Лапин побывал в Военном учебном центре Казанского национального исследовательского технологического университета им. А.Н. Туполева. В центре проходят обучение студенты по программам подготовки военнослужащих запаса – солдат, сержантов и офицеров.

В 2025 году здесь обучались 726 человек. В структуру ВУЦ входят кафедра радиационной, химической и биологической защиты, кафедра горючего и смазочных материалов, а также кафедра ракетно-артиллерийского вооружения.

С 1 сентября 2026 года в центре начнет работу новая программа подготовки специалистов медицинской службы, организованная совместно с Казанским государственным медицинским университетом.

«Для меня огромная честь выступать перед курсантами и офицерами. Мы живем в судьбоносное время – и для мира, и для России. В эту переломную эпоху я пожелал бы им стойкости, мужества, отваги и веры в то, что наша Родина жила, живет и будет жить всегда. На нашей земле живет героический народ, который черпает силы из славной многовековой истории», – отметил Александр Лапин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, современная молодежь активно стремится служить в Вооруженных силах РФ. Это люди, которые по-настоящему любят свою страну, ведь она дала им историю, веру и культуру.

«Глубоко убежден, что в любом русском человеке можно разбудить ген победителя. Нужно лишь найти нужные слова для этого. Глядя в глаза молодых ребят, я уверовал в то, что наша страна будет в надежных руках», – подчеркнул Александр Лапин.

Герой России побывал на занятиях по огневой и тактической подготовке. Затем он выступил перед курсантами и офицерами с лекцией о верности долгу и защите Отечества, рассказал им о своем боевом пути.

«Мир стремительно меняется: старый рушится, а новый еще не создан. Вот за новый мир, за будущее нашей Родины нам и придется бороться. Именно поэтому необходимо учиться военному делу. Военная топография, которую вы изучаете, один из важнейших предметов для вас. Без понимания ориентиров и особенностей физико-географических условий командиру на поле боя не выжить», – сказал Александр Лапин.

Отвечая на вопросы курсантов, он отдельно остановился на теме духовного воспитания военнослужащего. По его словам, военные должны чтить традиционные ценности. Они могут меняться от поколения к поколению, но есть вечные – вера и культура.

«Для нас, военных, важен личный пример. Все мы учимся на чьем-то примере. В детстве я смотрел фильмы о подвигах красноармейцев, мы знали биографии каждого пионера-героя. Мы учились у этих героев», – рассказал генерал-полковник.

Он подчеркнул, что настоящий командир обязан быть примером для подчиненных и уметь мотивировать личный состав.

«Наша великая Родина хранима Богом. Берегите ее, ваше время еще наступит. Россия – это самое дорогое, что у нас есть. Россия для военных – это смысл службы и жизни. Быть воином – значит жить вечно», – напутствовал Лапин курсантов ВУЦ.