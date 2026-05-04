Смотровую «Чаши» в Казани за майские выходные посетили более 3,2 тыс. человек

Интерес горожан и туристов к сезонным городским площадкам заметно вырос уже в первые майские дни. Так, смотровую площадку Центра семьи «Казан» посетили более 3,2 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

С переходом на летний режим площадка теперь работает ежедневно с 10 до 22 часов. С высоты 32 метров посетителям открывается круговая панорама города. Билеты можно приобрести как онлайн на сайте парков Казани, так и в кассе Центра семьи.

Еще одной популярной локацией стала пикниковая зона на набережной озера Кабан. Пространство с видом на воду доступно по предварительному бронированию. По словам Латыповой, только за первые майские выходные площадку забронировали около 40 раз – чаще всего для семейных встреч и небольших праздников.

С 1 мая после обновления открылся и павильон «Летний дом» в парке «Черное озеро». Здесь разместились сувенирный магазин Дирекции парков и скверов, книжный проект Центра современной культуры «Смена», судомодельный прокат «Клуб Капитанов», а также мультибрендовые пространства «ДМ» и «Риваят». Открытие сопровождалось серией мероприятий: прошли мастер-классы, встречи книжного клуба, турнир по настольному теннису и музыкальные выступления. В будние дни павильон работает с 12 часов, а в выходные – с 10 часов.