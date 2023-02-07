Смотровая площадка появится на Мелекеске в Челнах вместо заброшенной причальной стенки

Заброшенную причальную стенку на реке Мелекеске возле ЖК «Междуречье» в Набережных Челнах могут переоборудовать под смотровую площадку. Соответствующими планами на совещании в мэрии поделился глава города Наиль Магдеев.

В прошлом году, помимо причальной стенки, были поставлены на бесхозяйный учет восемь объектов недвижимого имущества: насосная станция СНТ «Бережок», ангар и КПП в промышленно-коммунальной зоне, здание мечети «Ак мечеть» на бульваре Энтузиастов, незавершенный объект по проспекту Сююмбике, склад и незавершенный объект на БСИ. Затем бесхозные объекты будут переведены в муниципальную собственность и вовлечены в хозяйственный оборот.

«У нас, оказывается, ряд объектов не был на учете. Та же самая насосная станция на БСИ. Жители просят привести в порядок причальную стенку ЖК „Междуречье“. Взялись, а документов нет, оказывается, ни у кого на балансе не стоит. Мы не имеем права ни приводить в порядок, ни реализовывать, пока не оформим права собственности. Может, появится какой-нибудь предприниматель, который захочет использовать объект. Если не появится, сами приведем в порядок за счет муниципального бюджета и сделаем хорошую смотровую площадку. Но только после того, как объект будет поставлен на учет, переведен в муниципальную собственность в этом году», — заметил Магдеев.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В 2022 году в муниципальную собственность перешли объекты, ранее поставленные на бесхозяйный учет. Это ливневая насосная станция на БСИ, гараж на проспекте Мира, склад на Моторной, сети теплоснабжения.

Начальник Управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин в своем докладе отметил, что в результате деятельности Управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов в 2022 году в городской бюджет поступило 884,8 млн рублей. Плановые показатели выполнены в полном объеме (101,4%).

Основную долю доходов, а это 76%, составляют возобновляемые доходы: доходы от аренды земельных участков и имущества, плата за право на размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов, перечисление части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Эффективное использование ресурсов, находящихся в муниципальной собственности, зависит от полноты и качества их учета. Объем муниципального имущества Автограда превышает 36,2 млрд рублей.