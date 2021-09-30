Смотровая площадка Центра семьи «Казан» сократит время работы

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Завтра, 1 октября, смотровая площадка Центра семьи «Казан» перейдет на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Насладиться видом на город с высоты 32 метров по-прежнему можно будет ежедневно без выходных и перерывов, но только с 10.00 до 20.00.

Ранее площадка закрывалась на два часа позже, в 22.00, отмечают в городской администрации.

Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса при посещении площадки необходимо соблюдать дистанцию и использовать маски. Бесплатно подняться на нее могут дети до семи лет и представители льготных категорий граждан при условии предъявления соответствующих документов.

В этом году смотровая площадка Центра семьи «Казан» открылась 10 апреля, но до 1 мая работала в тестовом режиме. Всего, по данным Дирекции парков и скверов Казани, ее с начала мая посетили более 156 тыс. человек.