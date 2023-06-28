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Общество 28 июня 2023 10:34

Смотровая площадка центра семьи «Казан» сегодня закроется раньше срока

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Смотровая площадка центра семьи «Казан» сегодня закроется раньше срока
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня смотровая площадка центра семьи «Казан» работает в сокращенном режиме. Об этом предупредила Дирекция парков и скверов города.

Вместо 22.00 она прекратит работу в 19.30. Мера принята для подготовки к вечернему киносеансу: в 21.00 здесь покажут 3 сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Напомним, в летнее время смотровая площадка работает с 10 утра до 10 вечера с двумя техническими перерывами: с 14.30 до 15.00 и 19.30 до 20.00.

#центр семьи казан #смотровая площадка
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