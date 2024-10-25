Смотровая башня и сцена: в Лаишево завершилось благоустройство кластера «Белые горы»

В Лаишевском районе Татарстана завершилось благоустройство культурно-рекреационного кластера «Белые горы», более известного под названием «Семрук». Это место, где гости и местные жители любят ловить рыбу, устраивать пикники и купаться. Сегодня в «Белые горы» приезжает от 1 тыс. туристов в день, рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

В этом году здесь появились модульный туалет и площадка для ТБО, открылась смотровая площадка, где можно будет наслаждаться живописными видами на Каму, и амфитеатр со сценой для проведения разных событий.

Новую жизнь территория обрела в 2018 году, когда здесь появился поселок «Семрук» — кинодекорации, построенные к съемкам сериала «Зулейха открывает глаза». В 2023 году архитектурно-инженерная компания «Реновация» начала обновлять территорию.

Особой популярностью парк пользуется в летний период, хотя и зимой здесь проводятся экскурсии. У декораций формируется событийная площадь для проведения ярмарок, мероприятий, места тихого отдыха, где можно полюбоваться природой. На опушке, выше декораций, разместилась детская площадка с навесом и зоной для пикника.

В 2023 году в рамках благоустройства территории появились парковочные места, а также открылся визит-центр. Сейчас у местных жителей и туристов есть возможность комфортно добраться от визит-центра к кинопоселку «Семрук» — дорога освещена, на протяжении маршрута организованы места отдыха.

В рамках второго этапа благоустройства на территории построена сцена для мероприятий, возведена смотровая башня и установлен ярмарочный павильон. Также для удобства посетителей установлены скамейки, стойка администратора, выделена велопарковка, появились модульный туалет и урны для мусора. Общая площадь благоустройства составила более 103 тыс. кв. метров.

Помимо этого, на объекте проведены все необходимые для комфорта коммуникации: холодное и горячее водоснабжение, канализация и энергоснабжение.

Архитекторы отмечают, что при создании общественного пространства было важно раскрыть потенциал территории и в то же время работать аккуратно, минимально вмешиваясь в окружающую среду. Поэтому малые архитектурные формы и другие объекты здесь очень бережно вписаны в ландшафт.

Реализация благоустройства стала возможной благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Культурно-рекреационный кластер «Белые горы» выиграл грант в размере 70 млн рублей в 2022 году.