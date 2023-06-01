Смотрим в будущее: ВСК помогает развитию «Фиджитал игр»

Страховой Дом ВСК стал официальным страховщиком и партнером Международного мультиспортивного турнира «Фиджитал игры». Сотрудничество нацелено на развитие и популяризацию принципиального нового спортивного продукта.

Фиджитал игры сочетают в себе элементы физического и цифрового миров. В них используется реальный физический объект, который с помощью сенсоров, камер или других устройств соединяется с игровой платформой. Игроки могут взаимодействовать с объектом в реальности, а также видеть его цифровое отображение на экране устройства. Участники проекта получают возможность развивать свои навыки в различных областях, таких как IT, маркетинг, финансы и другие, используя при этом инновационные технологии.

Первый турнир по фиджитал-футболу прошел в Казани в мае 2023 года. Он объединил на одной площадке 8 команд, включая 5 иностранных, и 80 участников. ВСК защитила жизнь и здоровье каждого иностранного спортсмена на время нахождения в РФ.

«ВСК продолжает поддерживать спорт и выходит на уровень фиджитал — спорт новой реальности, синтез классического спорта, киберспорта, науки и технологий. Уверен, что сотрудничество с проектом „Фиджитал игры“ будет полезным для обеих сторон и выступающих команд. Мы уже застраховали участником по фиджитал-футболу из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Сербии, будем продолжать помогать организаторам и дальше. Это самый инновационный турнир, и мы рады стать частью большого праздника», — подчеркнула Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

«„Игры будущего“ — это не только спортивный турнир. Мы создаем экосистему продуктов для участников, зрителей и спортсменов, которые предполагают все больше возможностей физического и цифрового развития, отвечающих потребностям современного человека. Мы всегда рады и открыты новым партнёрствам и взаимной поддержке», — поделился Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего».