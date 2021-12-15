Смотри в будущее с «Корд Оптика»

«Это просто чудо какое-то!» «Почему в наше время такого не было?» «Ну, надо же, как интересно, и все по-настоящему!» — это и многое другое говорят ежедневно родители юных жителей Детского города КидСпейс. Дети от 4 до 14 лет вот уже 7 лет пробуют себя в разных профессиях, узнают много нового и строят планы на будущее…

Одно из главных достоинств этого проекта — сотрудничество с компаниями — лидерами в своих отраслях. Только вместе с настоящими профессионалами удается передать юным программистам, медикам, банкирам, строителям, инженерам не дилетантские, а реальные знания… на детском языке игры.

Сеть салонов «Корд Оптика» — надежный партнер. Эта компания уже с 2016 года щедро делится с детьми опытом, специальными знаниями и — немаловажно — настоящим оптометрическим оборудованием. За это время с брендом «Корд Оптика» в детском городе познакомилось более 350 000 человек. А месяц назад у детского филиала «Корд Оптика» был ребрендинг — была проведена реновация, и теперь дети работают на обновленном офтальмологическом оборудовании!

Коллектив «Корд Оптика» понимает главное: только вместе мы, взрослые, можем дать детям яркое представление о своем деле, о ценностях бренда и компании, о культуре и традициях своего предприятия. А дети — это люди будущего, и строить этот мостик нужно уже сегодня. Знаете, какая это гордость — рассказывать ребенку о профессионалах, которые возвращают людям зрение, о том, как сохранить здоровье глаз, об интересном предприятии с историей и философией. Буквально через 5-7 лет коллектив «Корд Оптика» обязательно увидит своих новых клиентов, сотрудников и деловых партнеров. Это закономерно, дальновидно и мудро.

Партнерский материал.