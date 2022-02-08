Смородина колосистая и ирис аировидный: в казанском питомнике появятся новые обитатели

Смородину колосистую и ирис аировидный посадят экологи в новом сезоне на территории питомника редких видов растений в Казани. Об этом они рассказали ИА «Татар-информ».

«В этом году в питомнике планируем посадить ирис аировидный. Этот вид рекомендован к сохранению. Все редкие виды растут долго и плохо приспосабливаются к среде. Первые семена на территории питомника появятся через три года. Только к 2025 году будут получены первые семена», — сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

Основатель питомника — заведующий лабораторией «Инженерные проблемы биотехнологии» КНИТУ-КХТИ, руководитель секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергей Мухачев добавил, что также планирует посадить краснокнижную смородину.

«Посадим смородину колосистую. В этом году проведем первые попытки ее размножения черенками. Потом рассадим по территории Русско-Немецкой Швейцарии», — пояснил он.

Любители экологии осенью прошлого года посадили в питомнике семена пойменных дубов. Эти деревья уникальны, поскольку приспособились к росту в воде. Осенью планируется высадка саженцев дуба черешчатого в парках вокруг Казанки. В первую очередь дубовая роща появится в парке «Спортивный» возле берега — там эти деревья росли в прежние годы.