Смолов заявил, что готов к новой жизни без футбола

Фото: Александр Мысякин / Broke Boys

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов поделился своими мыслями о завершении карьеры, намекнув, что готов оставить большой спорт и жить обычной жизнью без футбола.

«Мне не обидно, что сейчас у меня нет устраивающих меня предложений. Мне 35 лет, и я доволен своей карьерой. Весной, когда я уже мало выходил на поле, мысленно готовил себя к тому, что это лето может стать отправной точкой в жизнь без футбола.

Пока он есть, но я готов к этой новой жизни. У меня есть другая работа, много нового и интересного. Есть возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми, открывать новые сферы жизни», – сказал Смолов Чемпионату.

Напомним, минувшим летом у 35-летнего футболиста закончился контракт с «Краснодаром». Официально Смолов о завершении карьеры пока не объявлял.

В настоящий момент Смолов принимает участие в любительской медиалиге в составе команда «Broke Boys». Недавно на летнем турнире Уличного футбола в Москве его команда «Smol Squad» стала обладателем бронзовых медалей.

Несколько дней назад на Федора Смолова завели уголовное дело из-за инцидента, произошедшего в мае 2025 года в ресторане «Кофемания».