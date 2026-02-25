Смолов — Сперцяну: «Твоя статистика в РПЛ для «Барселоны» ничего не значит»

Фото: fckrasnodar.ru

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре на тему возможного переезда армянского полузащитника в «Барселону» обсудили, насколько серьезно в Европе воспринимают достижения в российском чемпионате.

Сперцян рассказал, что прошлым летом с ним связывался известный в прошлом форвард Патрик Клюйверт, который интересовался его возможностью сыграть на левом фланге нападения по просьбе спортдиректора каталонцев Деку. «Я ответил: „Без разницы где“. И он мне: „Хорошо, я вернусь, обнялись“», — поделился хавбек.

Смолов, который в свое время забивал и «Реалу», и «Барселоне» в составе испанской «Сельты», скептически оценил перспективы такого трансфера, указав на специфику восприятия российских реалий. «Смотри, твоя хорошая статистика в текущем чемпионате России ими не воспринимается. Допустим, Эдик забил три гола «Балтике». Деку такой: "Я и сам ей четыре забью". Я так понимаю, РПЛ сейчас нигде не транслируется», — заявил Смолов.

При этом Сперцян выразил уверенность, что в ведущих европейских клубах знают о нем и следят за футболистами из РПЛ. В качестве подтверждения он привел разговор с человеком из Англии, который заверил, что игры чемпионата России доступны для просмотра через специальные приложения.