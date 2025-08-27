Смолов снова сыграет за команду медиалиги

Фото: broke-boys.ru

35-летний форвард Федор Смолов планирует сыграть в 1/64 финала Кубка России за команду медиалиги «БрукБойз» против «Леон Сатурна». Об этом футболист заявил в последнем выпуске шоу SMOLOV FM.

«Конечно, готов сыграть против «Сатурна». Более того, уже связался с «Динамо», попросил возможность потренироваться с командой с 1 сентября. Правда, это еще нужно обговорить с Валерием Георгиевичем Карпиным», — сказал Смолов.

Матч состоится 9 сентября 2025 года в гостях, в Раменском.

Напомним, накануне Смолов уже принимал участие за вышеупомянутую команды в 1/128 финала и даже отметился забитым голом в ворота соперника.

В сезоне-2024/25 Смолов стал чемпионом РПЛ в составе «Краснодара».

В минувшее межсезонье он получил статус свободного агента и до сих пор остается без команды. Однако о завершении карьеры 35-летний нападающий объявлять пока не торопится.