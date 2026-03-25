На главную ТИ-Спорт 25 марта 2026 15:26

Смолов раскритиковал поведение Мойзеса в отношении Челестини

Фото: pfc-cska.com

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов в эфире шоу «Смол ФМ» раскритиковал поведение защитника ЦСКА Мойзеса в матче Кубка России с «Краснодаром».

Напомним, по окончании встречи бразилец публично раскритиковал методы работы главного тренера «армейцев» Фабио Челестини.

«Я не знаю, честно. Но то, как Мойзес себя ведёт, эта красная карточка, она же демонстративная. Я имею в виду Кубок. Он удалился «in your face». То есть тренеру в лицо, «на тебе, я не согласен с твоими действиями». Поэтому я не удивлюсь, если это действительно было так (защитник негативно высказался о тренере в раздевалке после матча. – Прим. «Чемпионата»), но он глобально, кроме себя самого, подводит ребят по команде. Есть трудовая этика, уважение. Не раз по карьере встречаются тренеры, которые тебе не всегда импонируют и, на твой взгляд, не всегда справедливо к тебе относятся, но такое себе позволять…» – сказал Смолов.

На данный момент Мойзес отстранен от тренировок с первой командой ЦСКА.

#пфк цска
