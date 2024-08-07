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Смирнов заявил о напряженной обстановке на границе в Курской области, идут бои
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал массированную атаку со стороны Украины.
«В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», – написал он в своем телеграм-канале.
По последним данным, в результате обстрелов в Курской области пострадали 28 человек, еще пятеро погибли.
Алексей Смирнов ранее сообщил, что, начиная с 10 утра, каждый желающий может стать донором и сдать кровь. Все оперслужбы переведены на усиленный режим работы.
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