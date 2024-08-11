Смирнов: ВСУ совершили очередную вероломную атаку в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередную вероломную атаку по мирному населению, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», – сказал он.

В ночь на 11 августа украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар. В результате атаки пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Смирнов.

Глава региона подчеркнул, что устранение последствий нападения осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Всего по данным Министерства обороны РФ, ПВО за ночь уничтожила 14 украинских беспилотников и 4 тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью. Также 16 дронов сбиты над Воронежской областью, 3 – над Белгородской и по одному – над Брянской и Орловской областями.