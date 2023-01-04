СМИ: Житель Мелитополя передавал СБУ сведения о российских военнослужащих

В Мелитополе Запорожской области задержали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооруженных сил России, передает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

Житель Мелитополя был завербован через интернет-ресурсы, заявил собеседник агентства. По его словам, он не только передавал СБУ сведения, но также призывал «к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России».

Материалы по делу передали в органы юстиции, сообщил источник. «За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет», – добавил представитель силового ведомства.

Напомним, Запорожская наравне с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России по итогам референдумов. Договоры о присоединении новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента Владимира Путина и глав новых субъектов.