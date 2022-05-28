СМИ: «Зенит-Казань» сыграет на Спартакиаде

В волейбольном турнире российской Спартакиады, которая планируется на август 2022 года, примут участие семь лучших клубов Суперлиги, включая казанский «Зенит», и молодежные сборные России. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Спартакиада по разным летним видам спорта должна пройти в трех столицах России: официальной — Москве, культурной — Санкт-Петербурге и спортивной — Казани. Но места проведения волейбольного турнира пока не определены окончательно.

Предварительный формат волейбольного турнира предполагает две группы по четыре команды и «Финал четырех» в Москве.

Планируется, что в мужском волейбольном турнире Спартакиады примут участие казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Динамо» из Ленинградской области, «Белогорье» и «Кузбасс». У женщин участниками должны стать казанское «Динамо — Ак Барс», московское «Динамо», калининградский «Локомотив», «Тулица», «Уралочка», «Протон» и «Динамо-Метар».

Спартакиада по олимпийским видам спорта призвана заменить международные соревнования, от которых отстранили российских спортсменов из-за начатой РФ специальной военной операции на Украине.

«Зенит-Казань» в первом полуфинальном матче Кубка ЕКВ обыграл в первом матче итальянскую «Монцу» (3:1) в гостях и вполне мог выиграть первый для себя Кубок ЕКВ, но лишился этого шанса из-за отстранения россиян.