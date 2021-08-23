СМИ заявили о возможном отречении Папы римского от престола

В конце года Папа римский Франциск может покинуть Апостольский престол, заявили корреспонденты телеканала «360» со ссылкой на газету Libero. Об этом сообщает радио Sputnik.

По информации журналистов, такое решение может быть принято из-за состояния здоровья Франциска, который 4 июля перенес операцию на кишечнике.

Сообщается также, что Папа римский выразил намерение уйти в предстоящем декабре, когда ему исполнится 85 лет.

Его предшественник Бенедикт XVI покинул престол в том же возрасте.

Франциск стал 266-м Папой римским и был избран 13 марта 2013 года. Он стал первым в истории выходцем Нового Света и не из Европы, взошедшим на престол.