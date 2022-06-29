СМИ: Защитником «Рубина» Самошниковым интересуется «Зенит»

Чемпион России — петербургский «Зенит» интересуется защитником казанского «Рубина» Ильей Самошниковым. Об этом пишет издание «РБ Спорт».

По данным издания, руководство действующего чемпиона России рассматривает вариант с подписанием 24-летнего россиянина на случай ухода легионеров, в частности, бразильца Дугласа Сантоса.

«Рубин» может потребовать за игрока около 3 млн евро. Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий не исключал ухода футболиста из клуба. В то же время спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский на днях заявил, что пока на Самошникова запросов не было.

Самошников перешел в «Рубин» из московского «Торпедо» зимой 2020 года. В сезоне РПЛ-2021/22 он провел на поле 24 матча и забил один гол. Контракт футболиста с казанским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.