СМИ: Защитник УНИКСа Браун переходит в «Маккаби»

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива близок к подписанию контракта с американским атакующим защитником казанского УНИКСа Лоренцо Брауном.

По данным портала BasketNews, соглашение с 31-летним игроком будет рассчитано на два года. Интерес к американцу проявляли также «Реал» и «Виртус» из Болоньи. В прошедшем сезоне Браун сыграл в 19 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 14,9 очка, 5,2 передачи, 3,3 подбора, 1,2 перехвата. В Евролиге он набирал в среднем по 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.

На данный момент УНИКС покинули защитник Артем Комолов, перешедший в столичный ЦСКА, защитники Дмитрий Узинский и Евгений Валиев.